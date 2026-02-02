De Dutch Grand Prix in Zandvoort rijdt dit jaar de laatste Formule 1-race en daarmee komt er een einde aan een bijzondere reeks op de kalender. De organisatie besloot om te stoppen na de editie van 2026, omdat de financiële risico's te groot werden. Nu komt er echter aan het licht dat er een groot deel van de financiële buffer, twintig miljoen euro, is uitgekeerd aan de aandeelhouders, waardoor de vraag rijst waarom men dan zo vroeg afscheid neemt.

