Redactie

Donderdag 11 mei 2023 16:45 - Laatste update: 16:45

Eerder werden Lewis Hamilton en Shakira al even kort met elkaar gesignaleerd in een restaurant in Miami, waar verder nog niet veel te zien viel. Nieuwe beelden laten echter wat minder aan de verbeelding over. De Britse coureur en de Colombiaanse zangeres zijn namelijk door de paparazzi gespot op een boot in hetzelfde Miami.

Het liefdesleven van Hamilton blijft onder veel Formule 1-fans onderwerp van gesprek. De Britse coureur wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met het Russische topmodel Irina Shayk, die afgelopen weekend nog in het nieuws kwam wegens een wel héél pikante outfit tijdens de Grand Prix van Miami. Hamilton werd na zijn breuk met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger ook al in verband gebracht met Rihanna, Rita Ora, Kendall Jenner, Winnie Harlow en nog een aantal andere dames. Vooralsnog blijft witte rook echter uit rondom de zevenvoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Momentje in restaurant

Die geruchten rondom Shayk lijken voorlopig echter de koelkast in te kunnen, want afgelopen weekend werd Hamilton even kortstondig gesignaleerd met de Colombiaanse zangeres Shakira. De ex-vriendin van voormalig voetballer Gerard Pique werd op film vastgelegd toen ze naar de tafel liep waar Hamilton aan het dineren was. Of het tweetal daadwerkelijk die tafel deelde, was verder niet bekend.

Bootje varen

Nieuwe beelden die op woensdag zijn geschoten lijken echter wat meer olie op het vuur te gooien. Op de foto's is namelijk te zien dat Hamilton samen met goede vriend Miles Chamley-Watson aan het boarden is op een boot met Shakira. De boot zou vlak voor het gigantische optrekje van Shakira ter waarde van twintig miljoen dollar genomen zijn. Na het boarden vertrok de entourage voor een cruise langs de kust van Miami. Saillant detail is dat Shakira de laatste tijd ook veelvuldig in verband gebracht wordt met Tom Cruise, ook een goede vriend van Hamilton. Die geruchten werden door Shakira echter weggelachen. Cruise is verder ook nergens te bekennen op de foto's rondom de boot. Is er een nieuwe vlam bij Hamilton geboren of is het een gevalletje Fernando Alonso en Taylor Swift?

Klik op de link in de tweet hieronder om alle foto's te bekijken: