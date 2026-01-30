De testdagen in Barcelona zitten er alweer op en dus leven we langzaam maar zeker toe naar het gloednieuwe Formule 1-seizoen, dat sneller voor de deur staat dan je denkt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent na de eerste week in Spanje, die Max Verstappen met een griepje afsloot.

Het zit er alweer op in Barcelona en voor het eerst dit seizoen kunnen de teams en coureurs voorzichtig de balans opmaken van hoe het er allemaal voorstaat. Sommigen zullen met een fijn gevoel Spanje verlaten, terwijl er bij andere teams toch wellicht al de nodige paniek toegeslagen heeft. Lewis Hamilton zal content zijn met het noteren van de snelste tijd van de week op Spaanse bodem, terwijl Max Verstappen op vrijdag nog een productieve dag beleefde met zijn nieuwe wagen. Dat deed hij niet in al te beste toestand: Verstappen was ziek.

Hamilton op de valreep snelste op laatste dag testweek in Barcelona, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton heeft de eerste Formule 1-testweek in Barcelona op de valreep afgesloten als snelste man. De Ferrari-coureur klokte op de slotdag een onofficiële beste tijd van 1:16.348 en was daarmee sneller dan de tijd die George Russell donderdag neerzette. Max Verstappen reed ook weer op vrijdag en sloot de dag als vijfde af. Lees hier hele verslag van de allerlaatste testdag in Barcelona.

Verstappen heeft griep tijdens laatste testdag Barcelona: 'Dan voel ik me vast beter'

De laatste testdag in Barcelona zit erop en dus kunnen de coureurs weer even kortstondig gaan genieten van wat rust, voordat het circus in Bahrein verwacht wordt om daar de volgende tests af te werken. Die rust heeft Max Verstappen klaarblijkelijk wel even nodig, want de Nederlander was verre van fit in Spanje. Lees hier het hele artikel over de zieke Max Verstappen.

Mekies geniet van Red Bull na eerste week: "Ongelofelijke prestatie"

Laurent Mekies, teambaas van Oracle Red Bull Racing, kijkt terug op een zware maar uiteindelijk toch succesvolle eerste testweek in Barcelona. Het team moest flink aan de bak na een crash van Isack Hadjar, maar wist de RB22 op de slotdag weer op de baan te krijgen. Lees hier het hele artikel met de reactie van Laurent Mekies op de testweek in Barcelona.

Mercedes de grote favoriet? 'Ze zijn al bezig met de set-up in plaats van betrouwbaarheid'

Het is het seizoen van speculatie en voorspellingen, maar de algemene consensus in de wereld van de Formule 1 begint toch steeds duidelijker te bewegen naar dat het team van Mercedes zijn zaken uitstekend op orde heeft, iets dat natuurlijk zeer slecht nieuws zou zijn voor Max Verstappen. Vanuit de paddock in Barcelona klinken dan ook geluiden over het team van Mercedes: "Van wat ik hoor van bronnen uit de paddock, is Mercedes het team waar iedereen zijn ogen op heeft gericht", schrijft Formule 1-journalist Thomas Maher op X. "Ik heb gehoord dat Mercedes al bezig is met de evaluatie van de set-up en niet meer met de betrouwbaarheid, wat wel verwacht zou worden tijdens een shakedown." Lees hier het hele artikel over de zeer positieve geluiden rondom Mercedes.

Aston Martin en Newey gooien hoge ogen met extreem agressief design AMR26

Het Formule 1-team van Aston Martin verscheen donderdag laat in de middag voor het eerst op het circuit. De renstal kon nog slechts een uur testen met de AMR26, maar dat was lang genoeg voor de door Adrian Newey ontworpen wagen om de tongen los te maken. Lees hier het hele artikel over het opvallende design van Aston Martin.

