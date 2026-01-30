Mekies geniet van Red Bull na eerste week: "Ongelofelijke prestatie"
Mekies geniet van Red Bull na eerste week: "Ongelofelijke prestatie"
Laurent Mekies, teambaas van Oracle Red Bull Racing, kijkt terug op een zware maar uiteindelijk toch succesvolle eerste testweek in Barcelona. Het team moest flink aan de bak na een crash van Isack Hadjar, maar wist de RB22 op de slotdag weer op de baan te krijgen.
De testweek, die van 26 tot en met 30 januari plaatsvond op het Circuit de Barcelona-Catalunya, begon met een valse start toen rookie Isack Hadjar op dinsdag crashte met de nieuwe RB22. De achterkant van de wagen liep flinke schade op, waardoor Red Bull genoodzaakt was om de testsessies op woensdag en donderdag over te slaan. Mekies geniet van de enorme inspanning die geleverd werd om de auto weer rijklaar te maken: "Het was een ongelooflijke prestatie van het team op het circuit en in de fabriek om de RB22 op vrijdag weer op de baan te krijgen, er zijn lange nachten gemaakt om ervoor te zorgen dat we een derde testdag konden rijden", zo stelt de teambaas.
Verstappen zijn inbreng
Op de laatste testdag was het Max Verstappen die de honneurs waarnam en het team van cruciale data voorzag. De onttroonde wereldkampioen legde meer dan honderd ronden af, wat essentieel was voor de verdere ontwikkeling van de wagen. "Max zat de hele dag in de auto en hij heeft ook meer dan honderd ronden afgelegd, wat inzichtelijke en zeer waardevolle feedback opleverde, terwijl we meer leren over deze nieuwe auto en krachtbron", zo vertelt Mekies.
Nieuwe motor
Naast de uitdagingen met de carrosserie, lag de focus van de testweek ook op de nieuwe Red Bull Ford Powertrains krachtbron. Dit is de eerste motor die volledig in eigen huis is ontwikkeld door Red Bull. Mekies spreekt zijn trots uit over de geleverde prestatie. "Wat betreft wat we van de krachtbron verwachtten in deze eerste drie dagen, kan ik alleen maar benadrukken hoe trots we zijn op iedereen in de fabriek die ons deze krachtbron heeft geleverd", zo besluit hij.
