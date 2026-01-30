Het is het seizoen van speculatie en voorspellingen, maar de algemene consensus in de wereld van de Formule 1 begint toch steeds duidelijker te bewegen naar dat het team van Mercedes zijn zaken uitstekend op orde heeft.

Een nieuw tijdperk is aangebroken in de Formule 1, waarin nieuwe technische en motorische reglementen een volledige reset van de sport betekenen. In 2026 wordt er voor het eerst sinds 2014 met nieuwe motoren gereden, wat betekent dat de teams en motorleveranciers vanaf nul zijn begonnen. Red Bull Racing en Audi krijgen voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij in de Formule 1, maar ook voor de ervaren namen zoals Mercedes en Ferrari vormt dit een grote uitdaging. De plank misslaan kan immers betekenen dat je jaren achter de feiten aanrijdt.

Mercedes komt goed voor de dag in Barcelona

Op basis van de testweek in Barcelona lijkt alleen Audi echt problemen te hebben met de betrouwbaarheid van het materiaal, maar in positieve zin is er ook maar één team dat boven de rest uit lijkt te stijgen: Mercedes. De Duitse grootmacht heeft inmiddels drie dagen getest en daarin de grens van vijfhonderd ronden gepasseerd. Een indrukwekkend aantal, in vergelijking met de 295 ronden van Ferrari. Bij Red Bull Racing staat de teller op 185 ronden, maar de Oostenrijkse formatie mag op vrijdag nog in actie komen.

Positieve geluiden uit de paddock

Vanuit de paddock in Barcelona klinken dan ook geluiden over het team van Mercedes: "Van wat ik hoor van bronnen uit de paddock, is Mercedes het team waar iedereen zijn ogen op heeft gericht", schrijft Formule 1-journalist Thomas Maher op X. "Ik heb gehoord dat Mercedes al bezig is met de evaluatie van de set-up en niet meer met de betrouwbaarheid, wat wel verwacht zou worden tijdens een shakedown."

