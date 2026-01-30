De laatste testdag in Barcelona zit erop en dus kunnen de coureurs weer even kortstondig gaan genieten van wat rust, voordat het circus in Bahrein verwacht wordt om daar de volgende tests af te werken. Die rust heeft Max Verstappen klaarblijkelijk wel even nodig, want de Nederlander was verre van fit in Spanje.

Deze week was het tijd voor de eerste onofficiële tests van het seizoen, georganiseerd door de teams zelf die het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje hadden afgehuurd om aldaar een heuse 'shakedown' te rijden en dus de nieuwe wagens van dit Formule 1-tijdperk voor het eerst aan de tand te voelen. Voor Red Bull verliep de week een stuk anders dan gepland. Na een goede eerste testdag, waarop Isack Hadjar de snelste tijd van de dag noteerde, kon Verstappen op dinsdag weinig kilometers maken en reed even later de Fransman de nieuwe wagen in de prak.

Veel te doen

Een tijdje leek het erop dat men bij de Oostenrijkers daarom geen verdere kilometers meer kon gaan maken in het restant van de week, al was er uiteindelijk dan toch nog goed nieuws en kon er op vrijdag toch gereden worden. Verstappen maakte met 118 rondjes (beste tijd 1:17.586) veel kilometers, waardoor hij toch nog met een enigszins goed gevoel richting de volgende testdagen in Bahrein zal kunnen gaan. "We hebben veel geleerd, nadat ik de eerste ochtend niet heel veel heb kunnen rijden. We zullen nu alle data gaan analyseren. Het is duidelijk dat we nog veel dingen beter willen doen, maar dat is normaal denk ik", zo klinkt zijn eerste reactie bij De Telegraaf.

Verstappen is ziek

Verstappen vervolgt: "Dat we met een nieuwe motor deze week zoveel hebben kunnen rijden, is over het algemeen wel positief. Het is een goede start, maar het is ook nog heel vroeg in het jaar.” De viervoudig wereldkampioen deed vervolgens ook nog uit de doeken dat hij verre van fit was tijdens de laatste dag op Spaanse bodem. Hij klonk volgens de berichtgeving grieperig en bevestigde dat dan ook: "Bij de start van het seizoen zal ik me vast beter voelen...”

