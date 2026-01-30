VIDEO: Verstappen terug op het circuit, Aston Martin komt met extreem agressief design | GPFans News
VIDEO: Verstappen terug op het circuit, Aston Martin komt met extreem agressief design | GPFans News
Het Formule 1-team van Aston Martin verscheen donderdag laat in de middag voor het eerst op het circuit. De renstal kon nog slechts een uur testen met de AMR26, maar dat was lang genoeg voor de door Adrian Newey ontworpen wagen om de tongen los te maken.
Gerelateerd
Net binnen
Oscar Piastri
Piastri over nieuwe F1-regels in 2026: "Het zijn compleet andere auto's"
- 2 minuten geleden
Max Verstappen
Verstappen heeft griep tijdens laatste testdag Barcelona: 'Dan voel ik me vast beter'
- 22 minuten geleden
Slotdag Barcelona
Hamilton op de valreep snelste op laatste dag testweek in Barcelona, Verstappen vijfde
- 1 uur geleden
Liveblog Barcelona-shakedown
LIVE (gesloten) | F1-testdagen in Barcelona: testweek op zijn eind, Hamilton sluit als snelste af
- 1 uur geleden
- 11
George Russell
Russell ziet sterke motoren bij concurrenten: "Behoorlijk verrassend"
- 1 uur geleden
VIDEO
VIDEO: Verstappen terug op het circuit, Aston Martin komt met extreem agressief design | GPFans News
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
100.000+ views
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
75.000+ views
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
50.000+ views
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
50.000+ views
Ford duidelijk over Red Bull-toekomst als Verstappen vertrekt: "Max is belangrijk, maar..."
- 12 januari
40.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- Gisteren 20:01