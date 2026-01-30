Hoewel de testweek in Barcelona slechts een testweek betreft, zijn er toch signalen dat Mercedes het goed voor elkaar heeft. Om te voorkomen dat de vier Mercedes-teams met een flinke voorsprong op de rest het seizoen ingaan, heeft de FIA een veiligheidsoptie ingebouwd om de rivaliserende motorleveranciers een handje te helpen.

Het blijft voorlopig koffiedik kijken hoe de krachtsverhoudingen komend seizoen zullen liggen. Mercedes oogt sterk, maar ook de Red Bull Ford-motor ziet er op het eerste gezicht betrouwbaar uit. Ferrari wist op donderdag en vrijdag veel ronden af te leggen. Honda lijkt daarentegen momenteel wat twijfelachtig en over de power unit van Audi is vooralsnog weinig enthousiasme te horen.

ADUO-programma

Om te voorkomen dat er in 2026 één motorleverancier is die de concurrentie volledig overvleugelt, heeft de FIA het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma in het leven geroepen. Dit systeem vertoont overeenkomsten met het balance of performance-principe dat vaker in de autosport wordt toegepast. Het doel is om achterblijvers te ondersteunen in hun ontwikkeling en zo de concurrentiestrijd levendig te houden. Formeel moet het programma voorkomen dat één partij domineert, zoals Mercedes in 2014.

De motorleveranciers worden op drie vaste momenten beoordeeld. Na de zesde, twaalfde en achttiende race volgt telkens een evaluatie. Fabrikanten die op het gebied van de verbrandingsmotor respectievelijk meer dan twee, vier of zes procent achterstand hebben, krijgen stapsgewijs extra ontwikkelmogelijkheden en voordelen.

Daarnaast is er een korting op de cost cap mogelijk. Fabrikanten kunnen hiervan gebruikmaken bij ernstige betrouwbaarheidsproblemen, om te voorkomen dat hun budgetplafond al vóór het einde van het seizoen wordt bereikt.

