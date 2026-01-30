Gasly stapt in als investeerder bij MotoGP-team van Steiner
Gasly stapt in als investeerder bij MotoGP-team van Steiner
Pierre Gasly is naast zijn Formule 1-activiteiten ook investeerder geworden in het Tech3 MotoGP-team, de renstal waarvan Guenther Steiner inmiddels eigenaar is, zo meldt The Race.
Liberty Media is niet alleen eigenaar van de Formule 1, maar ook van de MotoGP. Met dat gegeven in het achterhoofd verwachten veel teameigenaren in de MotoGP dat de waarde van de sport in de komende jaren zal stijgen. Een investering op dit moment kan daardoor een interessant project zijn. In de wandelgangen circuleren bovendien geruchten dat Lewis Hamilton en Max Verstappen plannen hebben om deels eigenaar te worden van een MotoGP-team, maar Gasly is voorlopig de eerste Formule 1-coureur die deze stap daadwerkelijk zet.
Gasly wil team extra boost geven
"Ik heb veel vertrouwen in de kracht van het merk Tech3 en de groeimogelijkheden van de MotoGP op de lange termijn", legt Gasly uit. Daarbij wil hij het team vooral een impuls geven: "Tech3 heeft een aanzienlijk onbenut potentieel en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het verder versterken van de reputatie van het team."
Het is niet de eerste investering die Gasly doet. Zo is hij momenteel ook deels eigenaar van voetbalclub FC Versailles, dat uitkomt in de derde divisie van Frankrijk.
