Sky Sports-analist Karun Chandhok kijkt met grote fascinatie naar de RB22 van Red Bull Racing. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat Laurent Mekies en Ben Hodgkinson moeten werken met de erfenis van Helmut Marko, Christian Horner en Adrian Newey, en desondanks nog altijd allerlei ‘coole elementen’ toevoegen aan de wagen van Max Verstappen en Isack Hadjar.

Red Bull Racing weet tijdens de testweek in Barcelona voorlopig vriend en vijand te verbazen. Zo werd er vorig jaar, tijdens de zomerstop en na het vertrek van Horner en Marko, besloten om Verstappen nog een kans te geven op de wereldtitel, terwijl tegelijkertijd de middelen werden verdeeld tussen het project voor 2026 en de kansen in 2025. Desondanks lijkt de RB22 daar niet onder te hebben geleden. De Red Bull Ford-motor is tot dusver redelijk betrouwbaar gebleken en ook op aerodynamisch vlak zijn er veel nieuwe ontwikkelingen zichtbaar op de auto.

Tijdperk Waché aangebroken

In de podcast van het medium bespreekt Chandhok het pad dat de nieuwe leiding van het team heeft moeten bewandelen na het vertrek van Marko, Horner en Newey. “De architecten van de huidige technische situatie, in de zin dat zij hun eigen motor bouwden, zijn vertrokken. Dat was een beslissing van Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko. Allemaal weg. Nu hebben Laurent Mekies en Ben Hodgkinson het stokje overgenomen en moeten zij ermee verder. Dit is een volledig nieuw tijdperk voor Pierre Waché. Hij heeft niet langer de aura van het briljante brein van Adrian Newey boven zich. Hij heeft nu de leiding en is eindverantwoordelijk.”

'Correlatie is verbeterd'

In de tweede helft van 2025 wilde het team vooral de correlatie verbeteren tussen wat er in de fabriek gebeurt en wat er daadwerkelijk op de baan te zien is. Daar plukt het nu de vruchten van, aldus Chandhok: “Dat moet hen het vertrouwen hebben gegeven om dit jaar meer exotische oplossingen te proberen. Het betekent dat hun correlatie weer op orde is en dat wat zij zien in CFD en in de windtunnel zich vertaalt naar prestaties op het circuit, iets wat ze in de tweede helft van het seizoen begonnen te bereiken. Dat hadden ze eigenlijk niet meer sinds halverwege 2024. Daarom ben ik blij dat ze het risico nemen en nog steeds coole dingen aan de auto toevoegen.”

