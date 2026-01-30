Liam Lawson is tevreden met de progressie die Racing Bulls de afgelopen dagen heeft geboekt. De Nieuw-Zeelander legt in gesprek met Formula1.com uit dat het team vooral lerende is en wijst daarbij ook op de betrouwbaarheid van de VCARB03 in combinatie met de Red Bull Ford-motor.

Het zusterteam van Red Bull Racing maakt in 2026 ook gebruik van de debuterende Red Bull Ford-krachtbron. Daarbij zou het team volgens enkele media mogelijk als proefkonijn kunnen worden gebruikt. Toch blijken de power units in 2026 betrouwbaarder te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Wel circuleren er geruchten vanuit de Italiaanse media dat er mogelijk koelingsproblemen zijn met de Oostenrijkse krachtbron, waardoor Isack Hadjar op de eerste testdag eerder dan gepland zijn testsessie moest afbreken.

Data vergaren

Lawson benadrukt vooral dat zijn team nog volop aan het leren is: “We blijven leren, want we boeken duidelijk grote vooruitgang, al geldt dat ook voor iedereen. Het zijn heel andere auto’s, maar we staan op een veel betere plek dan op maandag, en dat is het belangrijkste. We moeten gewoon blijven leren en de auto blijven verbeteren.”

Bertrouwbaarheid

Ook Lawson reed met de Red Bull-krachtbron en legt uit dat het team inderdaad werkt aan de betrouwbaarheid, maar stelt tegelijkertijd dat er voorlopig nog geen echte problemen zijn geweest: “Eerlijk gezegd hebben we een behoorlijk sterke test gehad wat betrouwbaarheid betreft, dus dat is een vakje dat we kunnen afvinken. Wat verwachtingen betreft is het erg lastig, want we weten natuurlijk niet waar de anderen staan. Dat zal voorlopig nog wel onduidelijk blijven. Het belangrijkste is dat we de rondes rijden die we willen rijden en leren wat we moeten leren over de auto.”

