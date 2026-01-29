De vele stilgevallen Formule 1-bolides tijdens de recente shakedown in Barcelona van 26 tot en met 30 januari, zijn volgens Formule 1-commentator Olav Mol geen reden tot paniek. De meeste van de gemelde technische problemen en stilgevallen auto's, zijn volgens de ervaren commentator door de teams ingecalculeerd als onderdeel van het testproces. Dat laat hij weten op X, waar hij de geruchten over betrouwbaarheidsproblemen nuanceert.

De nieuwe 2026-motoren met een revolutionaire 50/50 verdeling tussen brandstof- en elektrische kracht, zijn uitgerust met een geavanceerde 'Engine Protection Mode'. Dit is in de basis een geautomatiseerd systeem, dat ervoor zorgt dat de motor zichzelf uitschakelt, zodra er waarden van sensoren buiten het veilige bereik vallen.

Engine protection mode cruciaal

Dit is een preventieve maatregel om onherstelbare schade aan de complexe en kostbare krachtbronnen te voorkomen, tijdens de eerste kilometers op het circuit. De motorbeveiliging werkt op basis van honderden sensoren die continu temperaturen van olie, water en uitlaatgassen, oliedruk, brandstofdruk en trillingen in de motor meten.

Zodra een van deze waarden buiten de veilige marges valt, grijpt de software van de auto automatisch in. Dit kan zijn door het motorvermogen te verminderen, de energieterugwinning en -afgifte van de MGU-K aan te passen, of de turbodruk te verlagen. De coureur krijgt vervolgens via het stuur of de teamradio te horen wat er aan de hand is, en rijdt een 'veilige' ronde om de auto naar de pitstraat te brengen. Dit is ook de reden dat auto's zoals die van Franco Colapinto (Alpine) vroegtijdig stilvielen na een sensorfout. Volgens Mol lag de focus tijdens de shakedown volledig op het 'debuggen' en checken van systemen, in plaats van het najagen van pure snelheid.

Complexiteit van 2026-reglementen

De grootste motorische veranderingen in decennia, zorgen ervoor dat de dynamiek van de testdagen compleet verandert met de overstap naar de 2026-reglementen. De nieuwe motoren zijn voor bijna 50% elektrisch, en dus gaat Engine Protection in 2026 minder over het sparen van de verbrandingsmotor, en meer over het sparen van batterijdegradatie en energieterugwinning. De batterijsystemen en de nieuwe actieve aerodynamica (beweegbare voor- en achtervleugels) zijn echter erg complex, en dus zullen er kinderziektes zijn, net zoals bij de problematische start van het hybride-tijdperk in 2014.

