Kelly Piquet lanceert grote rel over Verstappen, Herbert beschuldigd van 'obsessie' | GPFans Recap

De testdagen in Barcelona zitten er alweer op en dus leven we langzaam maar zeker toe naar het gloednieuwe Formule 1-seizoen, dat sneller voor de deur staat dan je denkt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent na de eerste week in Spanje.

Het zit er alweer op in Barcelona en voor het eerst dit seizoen kunnen de teams en coureurs voorzichtig de balans opmaken van hoe het er allemaal voorstaat. Sommigen zullen met een fijn gevoel Spanje verlaten, terwijl er bij andere teams toch wellicht al de nodige paniek toegeslagen heeft. Max Verstappen maakt zich echter nog niet echt druk, daar hij er toch weinig invloed op heeft. Aan de andere kant was er toch wel een flinke rel rondom Kelly Piquet, die een bericht deelde over haar eerste nacht met Verstappen.

Kelly Piquet doet bijzondere onthullingen over 'rampnacht' met piepjonge Verstappen

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn al enige tijd samen, maar kennen elkaar nog véél langer. De Braziliaanse heeft nu een aantal toch wel bijzondere dingen over haar eerste ontmoeting met de Nederlander onthuld, waar toch behoorlijk wat mensen kwaad om zijn geworden. Zij zetten hun vraagtekens bij de leeftijd waarop Piquet en Verstappen elkaar ontmoet hebben en de bijzondere manier waarop Piquet daarover vertelt. Lees hier het opmerkelijke verhaal over de eerste ontmoeting tussen het liefdeskoppel.

Verstappen over cruciaal jaar 2026: "Ik stress er niet over"

Max Verstappen staat in 2026 voor een seizoen vol veranderingen met een nieuwe motorpartner en ingrijpende reglementen. Ondanks de onzekerheden blijft de Nederlander nuchter en vol vertrouwen in zijn team. Zijn filosofie is simpel: focus op wat je kunt beïnvloeden en laat de rest los. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

Verstappen over dochtertje Lily: 'We hebben veel geluk, ze slaapt goed'

Na een intensief Formule 1-seizoen heeft Max Verstappen zich tijdens zijn winterstop van 2025-2026 onder meer gericht op familietijd. Hoewel de vakantie niet al te lang was, genoot de coureur met volle teugen van de momenten met zijn gezin. Dochter Lily, geboren op 2 mei 2025, is een makkelijke baby tot nu toe, waardoor de rust in huis goed te doen is. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

Marca over Johnny Herbert: "Obsessie met Alonso is ongezond"

De Spaanse sportkrant Marca heeft de voormalige Formule 1-coureur en oud-FIA-steward Johnny Herbert beschuldigd van een 'ongezonde obsessie' met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Volgens de krant is er nauwelijks een interview waarin Herbert, die vorig seizoen ontheven werd uit zijn functie als steward, niet over de Spanjaard spreekt. Lees hier het hele artikel over Johnny Herbert.

Privétests Barcelona ten einde: wanneer vinden de eerste openbare wintertests plaats?

De Formule 1-teams maakten deze week hun eerste meters van 2026 tijdens de besloten shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die op vrijdag 30 januari 2026 ten einde liep. Na deze eerste besloten testfase reist het Formule 1-circus richting het Midden-Oosten voor de officiële publieke testdagen, die van groot belang zullen zijn in aanloop naar het nieuwe technische tijdperk. Lees hier het hele artikel over de rest van het programma richting de start van het seizoen.

