De Formule 1-teams maakten deze week hun eerste meters van 2026 tijdens de besloten shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die op vrijdag 30 januari 2026 ten einde liep. Na deze eerste besloten testfase reist het Formule 1-circus richting het Midden-Oosten voor de officiële publieke testdagen, die van groot belang zullen zijn in aanloop naar het nieuwe technische tijdperk.

Na afloop van deze chaotische week zetten we toch nog maar even een keer op een rijtje hoe het vervolg van de voorbereiding op dit cruciale Formule 1-seizoen eruit zal gaan zien. De eerste officiële testsessie staat gepland van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari 2026 op het Bahrain International Circuit. In tegenstelling tot de besloten sessies in Barcelona, zijn deze tests wél toegankelijk voor media en fans. De sessies duren dagelijks negen uur, van 10:00 uur tot 19:00 uur lokale tijd (08:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd). Wat betreft de uitzendingen voor deze eerste test in Bahrein, lijkt het erop dat we het moeten doen met een dagelijks overzicht van een uur, in plaats van volledige live-verslaggeving.

Tweede officiële testsessie

Omdat we dus met een compleet nieuw tijdperk te maken hebben, is de FIA zo vriendelijk geweest om de teams en coureurs wat meer tijd dan normaal te gunnen. Een week later, van woensdag 18 februari tot en met vrijdag 20 februari 2026, keren de teams namelijk terug naar het Bahrain International Circuit voor de tweede en laatste officiële testsessie. Deze test is wél volledig live te volgen op televisie en biedt de teams de laatste kans om de auto's af te stellen voor de seizoensopening. De tijden zijn gelijk aan de eerste test in Bahrein.

Cruciale voorbereiding

De uitgebreide testkalender voor 2026, met drie testmomenten in januari en februari, is een direct gevolg van de ingrijpende nieuwe reglementen. Met de introductie van nieuwe motoren en actieve aerodynamica krijgen teams extra gelegenheid om hun bolides te verfijnen en te wennen aan de radicale veranderingen. Na deze intensieve voorbereidingen gaat het officiële Formule 1-seizoen van start op 8 maart 2026 met de Grand Prix van Australië.

