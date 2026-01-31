Max Verstappen en Kelly Piquet zijn al enige tijd samen, maar kennen elkaar nog véél langer. De Braziliaanse heeft nu een aantal toch wel bijzondere dingen over haar eerste ontmoeting met de Nederlander onthuld, waar toch behoorlijk wat mensen kwaad om zijn geworden.

Max Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder vorig jaar Lily Verstappen het levenslicht zag. Daarmee was hun eerste kindje een feit.

Liefde van zijn leven

Hoewel het tweetal sinds 2020 officieel pas samen is, leerden ze elkaar in 2016 al kennen, zo blijkt nu. De laatste weken is het op social media een rage om terug te blikken naar dat jaar en nu blijkt dat dat ook het jaar is geweest waarop Verstappen en Piquet elkaar ontmoet hebben. In een Instagram-post van Piquet, waarin zij dus ook terugblikt op dat jaar, vinden we een hele reeks foto's van de Braziliaanse. Op de allerlaatste foto is een selfie met Verstappen te zien: "Ik leerde deze gast kennen. De dag erna al zei hij dat ik de liefde van zijn leven was. Toen wist ik nog niet dat we tien jaar later al ruim vijf jaar gelukkig zouden zijn en samen een perfect gezonde baby zouden hebben."

Rampnacht met 19-jarige Verstappen

"Ik heb toen absoluut geen magische nacht beleefd", voegt ze nog toe met een lach-emoji, terwijl ze in de comments ook nog toevoegt dat het 'een absolute ramp' was. Ook stelt ze dat er zeker wel wat aan het broeien was op dat moment. Saillante details: de ontmoeting tussen Verstappen en Piquet was nog vóórdat Piquet officieel een relatie aanging met Daniil Kvyat, de vader van haar eerste dochter. Bovendien was Verstappen op dat moment pas 19 jaar oud, terwijl Piquet 27 was. Iets dat met name in de comments onder het bericht bij veel fans tegen het zere been is: "Max was nog een kind", zegt iemand. "Daten met een tiener terwijl je dichter bij de 30 dan bij de 20 bent, is geen reden tot feest of opscheppen", stelt iemand anders. "Wow, ik wist niet dat opscheppen over je aantrekkingskracht tot kinderen een ding was", zegt weer een ander. "19 en 27 is niet normaal, het is zo raar", besluit een ander.

