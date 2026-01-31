Max Verstappen staat in 2026 voor een seizoen vol veranderingen met een nieuwe motorpartner en ingrijpende reglementen. Ondanks de onzekerheden blijft de Nederlander nuchter en vol vertrouwen in zijn team. Zijn filosofie is simpel: focus op wat je kunt beïnvloeden en laat de rest los.

De viervoudig wereldkampioen benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid binnen Red Bull Racing. "Zij vertrouwen mij om het werk in de auto te doen", zo stelt Verstappen bij The Fast And The Curious. "Ik vertrouw mijn team om de snelst mogelijke auto te bouwen, inclusief de motor." Deze diepgewortelde overtuiging stelt hem in staat om de druk van de nieuwe technische uitdagingen te relativeren.

Uitdagingen van 2026

Het seizoen 2026 brengt een geheel nieuwe generatie Formule 1-auto's met zich mee, aangedreven door de Red Bull Ford-krachtbron. Verstappen erkent dat de ontwikkeling van deze motor "niet makkelijk wordt" en dat het team een "grote opgave" wacht om direct competitief te zijn tegenover gevestigde fabrikanten. Desondanks is hij actief betrokken bij het project, test hij intensief in de simulator en geeft hij directe feedback aan de ingenieurs van Red Bull Powertrains en Ford.

Verstappen's filosofie

Zijn nuchtere aanpak betekent dat hij zich niet te veel zorgen maakt over zaken die hij niet kan controleren. "Daarom stress ik er niet te veel over, want ik kan dat toch niet controleren." Hij blijft 'vrij relaxed' over de nieuwe regels en focust zich op zijn aanpassingsvermogen, in plaats van zich te verliezen in de complexe technische details van de 50/50 vermogensverdeling tussen brandstof- en elektromotor. Hoewel de eerste tests in Barcelona bemoedigend waren, blijft 2026 een "groot vraagteken" voor de Nederlander. Het team spreekt van een "leergeld"-jaar, waarin de focus ligt op het dichten van het gat met ervaren motorfabrikanten.