De Spaanse sportkrant Marca heeft de voormalige Formule 1-coureur en oud-FIA-steward Johnny Herbert beschuldigd van een 'ongezonde obsessie' met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Volgens de krant is er nauwelijks een interview waarin Herbert, die vorig seizoen ontheven werd uit zijn functie als steward, niet over de Spanjaard spreekt.

De gespannen relatie tussen Herbert en Alonso is inmiddels een jaar of zeven een terugkerend thema in de Formule 1-wereld. Marca wijst erop dat Herbert de 'vijandelijkheden begon' in 2016. Destijds stelde Herbert dat Alonso met pensioen zou moeten gaan, iets waar de Spanjaard fel op reageerde: "Ik ga niet met pensioen… Ik was wereldkampioen. Jij bent commentator geworden omdat je geen wereldkampioen was." Herbert heeft recent in een podcast bevestigd dat zijn relatie met Alonso tot op de dag van vandaag 'ongemakkelijk' blijft na een reeks meningsverschillen.

Artikel gaat verder onder video

Ongezonde obsessie

De spanningen laaiden verder op na de Grand Prix van Australië in 2024, waar Alonso een tijdstraf van twintig seconden en twee strafpunten kreeg voor 'gevaarlijk rijgedrag'. Herbert maakte deel uit van het panel van stewards dat dit besluit nam. Vier maanden na dit incident probeerde Herbert om Alonso te begroeten, maar de Spanjaard negeerde hem volledig en draaide zich om. Herbert beweert dat Alonso hem destijds vertelde: "Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik zal hier niet veel langer zijn." Nu Alonso zich opmaakt voor het seizoen 2026 met Aston Martin, noemt Herbert deze uitspraak een leugen: "Hij loog! Hij loog tegen me, want hij is er nog steeds." Volgens Marca lijkt de constante focus van Herbert op Alonso een manier om 'de krantenkoppen te halen en aandacht te krijgen'. "De obsessie van Johnny Herbert lijkt ongezond. Er is nauwelijks een interview te vinden waarin de voormalige coureur en voormalige FIA-steward, die voor aanvang van het afgelopen seizoen uit die functie werd ontslagen, het niet over Fernando Alonso heeft."

Geen steward meer

Herbert werd uit zijn functie als FIA-steward gehaald na een 'wederzijdse overeenkomst' dat zijn werk als analist 'onverenigbaar' was met zijn taken als steward. Dit heeft hem de vrijheid gegeven om zijn ongezouten mening te uiten. Ondanks de aanhoudende vete heeft Herbert onlangs ook opvallende lof geuit voor Alonso, door te stellen dat hij in 2026 waarschijnlijk Lewis Hamilton zou verslaan in identieke auto's, vanwege Alonso's 'honger' die bij Hamilton lijkt te ontbreken. Ondertussen bereidt Alonso zich op 44-jarige leeftijd voor op wat zijn 23e Formule 1-seizoen kan worden, met hoge verwachtingen rondom Aston Martin voor 2026. Het team heeft zich strategisch gericht op de nieuwe reglementen, met de komst van Adrian Newey en een exclusieve samenwerking met Honda. Alonso heeft laten doorschemeren dat 2026 zijn laatste jaar kan zijn als de auto competitief genoeg is om op een hoogtepunt afscheid te nemen.

Gerelateerd