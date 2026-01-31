Verstappen over dochtertje Lily: 'We hebben veel geluk, ze slaapt goed'
Na een intensief Formule 1-seizoen heeft Max Verstappen zich tijdens zijn winterstop van 2025-2026 onder meer gericht op familietijd. Hoewel de vakantie niet al te lang was, genoot de coureur met volle teugen van de momenten met zijn gezin. Dochter Lily, geboren op 2 mei 2025, is een makkelijke baby tot nu toe, waardoor de rust in huis goed te doen is.
Verstappen heeft natuurlijk al jarenlang de zorg gehad over 'bonusdochter' Penelope, iets waar de Nederlander overduidelijk van geniet en een rol die hem natuurlijk ook goed past. Veelvuldig gaf Verstappen al aan dat hij zelf ook droomt van een eigen kindje. Die droom werd vorig jaar een feit, toen Lily het levenslicht zag. Dat gebeurde natuurlijk middenin het seizoen, waardoor de Nederlander vaak van huis was tijdens het eerst half jaar van zijn dochter. Afgelopen winter kon hij echter meer tijd met zijn dochter doorbrengen.
Makkelijke baby Lily
Verstappen vertelt over zijn ervaringen als vader in gesprek met The Fast And The Curious. Voorlopig heeft de viervoudig wereldkampioen nog geen al te zware nachten, iets waar de kleine "We hebben veel geluk, ze slaapt goed!" lacht de Red Bull Racing-coureur, die zijn dochter een 'makkelijke baby' noemt. Dankzij de rustige nachten is hij fit gebleven voor de races en bovendien heeft hij recentelijk beweringen dat het vaderschap hem langzamer zou maken, krachtig tegengesproken.
GT3
Naast familietijd heeft Verstappen ook de gelegenheid gehad om zijn passie voor racen buiten de Formule 1 te voeden. Hij kroop achter het stuur van een GT3-wagen, iets wat hij als een welkome afwisseling beschouwt. "Het is anders dan F1, een ander gevoel tijdens het rijden, en het prikkelt me gewoon", legt hij uit. Het zijn niet alleen hobby's, maar ook een voorbereiding op zijn plannen om zijn raceactiviteiten in de GT3-klasse serieuzer aan te pakken met Verstappen Racing. "Ik bereid me alvast voor op de GT3-dingen. Ik wil erbij betrokken zijn en dat moet ook. Ik krijg er veel energie van. Het is anders dan de Formule 1. Het geeft een heel ander gevoel en het is een grote passie van mij."
