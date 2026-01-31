De technische rel rondom de 2026-wagens van Mercedes en Red Bull houden de gemoederen bezig in de paddock. Er is een rel zijn ontstaan over een zogenaamde 'compressietruc' die de teams een enorm voordeel zou kunnen opleveren. Ricardo Patrese stelt dat het om slimme engineering en materiaalkeuze gaat en dat de FIA niet moet ingrijpen.

In het kort gaat het om de nieuwe reglementen voor 2026, die een maximale compressieverhouding van 16:1 voorschrijven wanneer de motor koud is. Mercedes en Red Bull zouden echter onderdelen hebben ontworpen die door thermische uitzetting de compressieverhouding bij verhitting omhoog zouden kunnen duwen naar een krachtigere 18:1. Een trucje dat Red Bull echter in alle toonaarden ontkent "Mercedes en Red Bull opereren perfect binnen de regels, die stellen dat de compressieverhouding 16:1 moet zijn wanneer de motor koud is. Het lijkt erop dat ze motoren hebben ontwikkeld die thermische uitzetting gebruiken om een hogere, krachtigere compressieverhouding van 18:1 te bereiken," aldus Patrese tegenover BetVictor Online Casino.

Geen valsspelen

Patrese is vol lof over de ingenieurs die deze methode hebben bedacht. "Het is waar ingenieurs goed in zijn. Ze vinden een manier om de reglementen te omzeilen of tot het uiterste te drijven. Ze hebben goed werk geleverd door het materiaal te vinden dat dit alles mogelijk maakt. Ze hebben een materiaal dat de compressie kan verbeteren. Dus gefeliciteerd aan de ingenieurs voor dit idee. Vanuit mijn oogpunt zullen we nu zien wat er gebeurt, want de anderen zijn natuurlijk niet blij. Maar in het verleden kende de Formule 1 dit soort dingen; iemand ontdekte iets op het randje en kreeg daar het voordeel mee."

FIA-dilemma

De situatie zorgt ervoor dat de FIA voor een lastige beslissing staat, aangezien de rivaliserende fabrikanten zoals Ferrari, Audi en Honda om opheldering vragen. "Het lijkt erop dat ze op dit moment bespreken wat ze met het probleem moeten doen. Het is een moeilijke beslissing, want als ze besluiten dat alles in orde is, worden de anderen boos. Als de FIA zegt dat er een probleem is, hoe kunnen Mercedes en Red Bull dan de tijd hebben om een andere motor te ontwerpen? Niet in slechts één maand, dat kan niet", legt Patrese uit.

Geen straf voor slim trucje

De oud-coureur is duidelijk in zijn standpunt: de teams zouden niet gestraft moeten worden voor hun vindingrijkheid. "Alleen omdat Mercedes en Red Bull erg slim zijn geweest, mogen ze daarvoor niet gestraft worden door de FIA. Dat is wat ik vind. Vanuit mijn oogpunt is dit waar Formule 1 over zou moeten gaan en altijd over is gegaan. Het gaat erom goede ideeën te hebben om voorop te blijven. Voor mij is het prima. Ze zijn niet aan het valsspelen. Ze hebben gewoon een briljant idee gehad om de motor beter te laten werken", besluit de oud-coureur.

