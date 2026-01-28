Het team van McLaren is dan ook eindelijk begonnen aan de testweek in Barcelona. Wereldkampioen Lando Norris heeft namelijk zojuist de eerste meters gemaakt met de MCL40, de wagen van 2026.

De regerend constructeurskampioen liet even op zich wachten, maar is op woensdag officieel begonnen aan de testweek in Barcelona. De teams mogen maximaal drie testdagen rijden van de vijf beschikbare dagen. Alleen Williams heeft van tevoren al aangegeven niet aanwezig te zullen zijn, en Aston Martin is tot op heden ook nog niet in actie gekomen, maar hoopt donderdag of vrijdag wel te kunnen starten.

MCL40 maakt debuut

McLaren is met de speciale testweek-livery het Circuit de Barcelona-Catalunya opgereden op woensdagochtend. Uit de beelden is te zien dat de MCL40 ook onder een aardige rake staat. Daarmee leunt de auto wat naar voren als deze van de zijkant wordt bekeken. De nieuwe auto's maken namelijk geen gebruik meer van het grondeffect, waardoor de vloer een minder grote rol speelt dan de afgelopen seizoenen en teams de auto weer in een hoek kunnen zetten.

Net als bij de andere teams is de 'haaienvin' op de achterkant van de wagen terug te zien. Ook in 2017 maakten de teams hiervan gebruik. Daarnaast valt op dat de sidepods aan de onderkant vrij agressief zijn uitgesneden. Het lijkt enigszins op wat Red Bull Racing met de RB22 heeft gedaan.

