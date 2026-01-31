Het Circuit de Spa-Francorchamps heeft een flinke stap gezet in de bouw van de nieuwe Uhoda Tower, die de iconische Uniroyal Tower moet gaan vervangen. De bouw van de multifunctionele toren is in volle gang en de officiële opening staat gepland voor 12 juni 2026. Daarmee is de toren ruim op tijd klaar voor belangrijke evenementen als de CrowdStrike 24 Hours of Spa en de Grand Prix van België in juli.

De Uhoda Tower moet een soort hub worden voor sport, technologie en zakelijke gastvrijheid en telt vier verdiepingen. De onderste twee lagen worden een professioneel simulatiecentrum van Virtex, waar coureurs en teams hun prestaties kunnen optimaliseren. De bovenste verdiepingen zijn bestemd voor zakelijk toerisme en evenementen, onder leiding van Folks, en beschikken over panoramische terrassen met plek voor maar liefst 450 gasten. Het project is goed voor een investering van 6 tot 7 miljoen euro en maakt deel uit van een breder moderniseringsplan van het circuit, waar in totaal zo'n 40 miljoen euro mee gemoeid is over een periode van vijf jaar. De Uhoda Tower komt tot stand via een publiek-private samenwerking, waarbij Circuit de Spa-Francorchamps, de Luikse Uhoda Group, Virtex en Folks betrokken zijn.

Breder moderniseringsplan voor Spa-Francorchamps

Naast de Uhoda Tower ondergaat het circuit van Spa-Francorchamps een reeks grootschalige infrastructuurupgrades. Zo komt er een nieuwe voetgangersbrug over het circuit die de fanzone direct met de paddock verbindt. Deze projecten zijn gericht op het transformeren van het circuit naar een internationale bestemming die 365 dagen per jaar activiteiten biedt. De Belgische Grand Prix Formule 1 zal in 2026 plaatsvinden in het weekend van 17 tot en met 19 juli, met de race op zondag om 15:00 uur. De nieuwe Uhoda Tower en de overige vernieuwingen zullen direct in gebruik worden genomen tijdens dit evenement, wat de fanbeleving en de faciliteiten op het circuit aanzienlijk zal verbeteren. Spa-Francorchamps maakt vanaf 2026 deel uit van een nieuw F1-roulatiesysteem, waarbij de Grand Prix zal plaatsvinden in 2026, 2027, 2029 en 2031.