Redactie

Woensdag 10 mei 2023 20:57 - Laatste update: 21:02

De storm van het vermeende daten tussen Fernando Alonso en popzangeres Taylor Swift is nog niet gaan liggen of er is weer een nieuw gerucht de wereld in geholpen over een Formule 1-coureur die aan het daten zou zijn met een wereldberoemde zangeres. De gelukkige man zou Lewis Hamilton heten.

De laatste paar weken is de roddeltrein van de Formule 1 in de ban geweest van Fernando Alonso en Taylor Swift. Het gerucht werd als een soort grap de wereld in geholpen en Alonso nam de berichtgeving sportief op en ging er op typische Alonso-wijze mee aan de haal. Aan de hand van subtiele hints op social media maakte hij de fans en volgers van zowel hem als Swift meermaals gek, maar het lijkt er op dat het tweetal niet samen is, al is dat nog nooit bevestigd.

Shakira, Shakira!

Die storm is nog niet gaan liggen, of er is alweer een nieuwe roddel geboren. Het gaat hierbij om Hamilton, die aan een tafel in een restaurant in Miami gesignaleerd werd, zo meldt Express. De Colombiaanse schone en tevens ex van voormalig profvoetballer Gerard Pique wordt op een video gezien, waarbij zij volgens de berichtgeving op het tafeltje van Hamilton afliep. Of het tweetal ook daadwerkelijk samen de tafel deelde, is niet bekend.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (EspaƱa)šŸ¤– (@sweetycary) May 8, 2023

Het liefdesleven van Hamilton blijft onder veel Formule 1-fans onderwerp van gesprek. De Britse coureur wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met het Russische topmodel Irina Shayk, die afgelopen weekend nog in het nieuws kwam wegens een wel hƩƩl pikante outfit tijdens de Grand Prix van Miami. Hamilton werd na zijn breuk met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger ook al in verband gebracht met Rihanna, Rita Ora, Kendall Jenner, Winnie Harlow en nog een aantal andere dames. Vooralsnog blijft witte rook echter uit rondom de zevenvoudig wereldkampioen.