Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft zijn twijfels geuit over een mogelijke samenwerking tussen Max Verstappen en Toto Wolff bij Mercedes in 2026. Volgens de Duitser zou een dergelijke combinatie gedoemd zijn te mislukken.

Schumacher - zelf actief in de Formule 1 van 1997 tot 2007 - ziet geen toekomst voor Verstappen bij de Duitse grootmacht. "Ik zie Max Verstappen en Toto Wolff niet samenwerken", aldus Schumacher. "Het is moeilijk te zeggen waarom, maar ik denk niet dat ze bij elkaar passen."

Verstappen blijft bij Red Bull

Verstappen heeft recent zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot en met 2028 en heeft laten weten van plan te zijn dit contract volledig uit te dienen. De geruchten over een overstap naar Mercedes zijn daarom volgens Schumacher onzin. "Hij heeft zijn loyaliteit uitgesproken en ik sluit niet uit dat hij gewoon bij Red Bull blijft", vervolgt de Duitser.

Nieuwe reglementen en motorleveranciers

De nieuwe technische reglementen die in 2026 ingaan, zijn echter een belangrijke reden voor veel teams om nu al te speculeren over de toekomst. Met de introductie van nieuwe motorleveranciers en aerodynamische regels, kan de krachtsverhouding binnen de sport behoorlijk verschuiven. "Dit jaar ziet een complete reset van de reglementen in F1, zowel qua krachtbronnen als aerodynamische auto-ontwerpen. En het is die reset die Verstappen mogelijk elders doet kijken in 2026, nadat hij de nieuwe reglementswijzigingen onder de knie heeft gekregen", aldus Schumacher.

Verstappen Racing en Mercedes-AMG

Schumacher vergeet echter niet te benoemen dat Verstappen Racing - het eigen GT3-team van Max Verstappen - vanaf 2026 met Mercedes-AMG auto's uit zal gaan komen in de GT World Challenge Europe. Er is dus wel degelijk een samenwerking tussen Verstappen en Mercedes, maar dan op GT-niveau. "Dat is een ander verhaal, dat heeft niets te maken met de Formule 1", sluit Schumacher af.

