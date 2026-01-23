McLaren waarschuwt Verstappen: 'Lando is in 2026 absoluut sterker'
McLaren waarschuwt Verstappen: 'Lando is in 2026 absoluut sterker'
McLaren heeft in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen een felle waarschuwing uitgedeld aan het adres van Max Verstappen. Nadat de Nederlander op een haar na de wereldtitel misliep, verwacht teambaas Andrea Stella dat zijn coureurs - Lando Norris en Oscar Piastri - alleen maar beter zullen worden.
Ondanks een spectaculaire comeback van Verstappen en Red Bull Racing, won Norris met een minimaal verschil van twee punten het wereldkampioenschap. In aanloop naar het nieuwe jaar, waarin de reglementen drastisch veranderen, weet echter niemand wie in 2026 de beste auto heeft.
Stella legt de lat hoog
Maar als het aan Stella ligt, zal het niet aan zijn rijders liggen: "Ik denk dat Lando in 2026 absoluut sterker zal zijn. En niet omdat hij pas in 2025 kampioen is geworden, maar vanwege deze logische groei die door het team, maar ook door onze coureurs, wordt doorgevoerd", aldus de Italiaan tegenover Sky Sports. Ook van Piastri verwacht Stella nog meer: "Ik verwacht dat Oscar dit jaar sneller, sterker en nog completer zal worden, ongeacht hoe 2026 zal ontvouwen."
Onze tijd voor alle teams
Onzekere tijden voor alle teams, ook voor McLaren. Omdat iedereen een compleet nieuwe motor, chassis en aerodynamica moet ontwerpen, beginnen alle teams weer op nul. Toch denkt Stella dat het team uit Woking er goed voor staat komend jaar: "Elke race is een kans om te leren, elke race is een kans om steeds beter te worden. Ik zie nu al fantastisch werk verricht worden door onze coureurs, er zijn goede gesprekken, veel energie, en ze brengen vale uren en dagen door in de simulator om het chassis en de motor van 2026 te leren kennen. De coureurs bereiden zich absoluut zo goed mogelijk voor en kijken er net als wij allemaal naar uit om uit te vinden hoe de auto op de grond te zetten en aan het seizoen van 2026 te beginnen.
Gerelateerd
Net binnen
In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
- 40 minuten geleden
- 1
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
- 4 minuten geleden
- 44
LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Alpine
- 1 uur geleden
Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil
- 1 uur geleden
- 4
Social media reageert op de nieuwe livery van Ferrari
- 1 uur geleden
In beeld: Dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Ferrari
- 1 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari