Verstappen hekelt fans die zich raar gedragen: 'Ik zou gewoon normaal over straat willen'
Max Verstappen heeft al vier wereldkampioenschappen gewonnen en 71 Grands Prix in de Formule 1. Hij staat onder andere bekend om zijn gewaagde inhaalacties en recht door zee mentaliteit. Voor de Red Bull Racing-coureur komt dat echter met een keerzijde en wijst naar fans die niet weten hoe ze zich moeten gedragen.
Met honderden miljoenen kijkers over de hele wereld is de Formule 1 één van de meest bekeken sporten. Als winnaar van de seizoenen 2021 tot en met 2024 ontkom je er dan ook niet aan dat je herkend wordt op straat. Met bijna twintig miljoen volgers op Instagram alleen al is Verstappen één van de meest gevolgde atleten. Maar natuurlijk wil hij ook gewoon zijn leven kunnen leiden. Hij vormt een gezinnetje met zijn partner Kelly Piquet, stiefdochter Penelope en dochtertje Lily. Verstappen kreeg bij een Q&A van Team Redline de vraag wat hij zou doen, als hij voor één dag niet herkend zou worden op straat.
Verstappen moet rekening houden met sneaky 'fans'
"Ik zou gewoon een normale wandeling maken met het gezin", antwoordde de Limburger lachend. "Lekker lunchen, lekker dineren, lekker shoppen... Gewoon normale dingen en ervaringen. Het hoeft niks speciaals te zijn. Ik zou gewoon normaal rond willen lopen zonder dat mensen foto's en filmpjes van je proberen te maken."
Als je beelden van hem probeert op te nemen, heeft Verstappen liever dat je dat duidelijk doet, dan dat je het sneaky probeert te doen. Hij heeft wel eens te maken gekregen met mensen die foto's of filmpjes van hem probeerden te maken, terwijl ze zich achter een boom verstopten. "Er zijn hier en daar plekken op de wereld waar ik makkelijker over straat kan. Maar over het algemeen is het wel iets waar ik rekening mee moet houden."
