close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, 2025

Mekies onthult plan om Verstappen bij Red Bull te houden: "Max neemt een risico"

Mekies onthult plan om Verstappen bij Red Bull te houden: "Max neemt een risico"

Jan Bolscher
Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, 2025

Laurent Mekies erkent dat Max Verstappen een risico heeft genomen door bij Red Bull Racing te blijven, maar de teambaas weet ook precies wat hij moet doen om het verblijf van de viervoudig wereldkampioen zo lang mogelijk te verlengen.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, met de grootste reglementswijzingen van de afgelopen decennia. Technisch zijn de auto's op de schop gegaan, maar ook wordt er voor het eerst sinds 2014 met een nieuw soort krachtbron verreden. De grote vraag zal aankomend seizoen dus zijn hoe de teams ervoor staan wat betreft de motor. Red Bull Racing rijdt bij het aanbreken van dit nieuwe tijdperk voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij. Een enorme uitdaging voor de Oostenrijkse grootmacht, dat het op moet nemen tegen de enorme ervaring op dit van Mercedes en Ferrari op dit vlak.

Toekomst Max Verstappen

Mocht de performance van Red Bull Racing aankomend seizoen tegenvallen, kan je er vergif op in nemen dat de toekomst van Max Verstappen weer ter discussie komt te staan. De Nederlander voerde in de zomer van 2025 - te midden van matige performance en interne onrust bij Red Bull Racing - gesprekken met Mercedes, maar besloot uiteindelijk zijn team, in ieder geval in 2026, loyaal te blijven. Teambaas Laurent Mekies weet echter als geen ander dat het niet vanzelfsprekend is dat de viervoudig wereldkampioen aan boord blijft.

Een groot risico

"Een van de bijzondere dingen aan Max is dat hij niet langs de zijlijn staat met een oordeel", citeert Motorsport.com. "Hij neemt samen met ons een risico en hij weet dat als je een risico neemt, je soms valt. Hij begrijpt hoe groot deze uitdaging is. Max wil een snelle auto. De beste manier om hem zo lang mogelijk bij ons te houden, is door hem die te geven: een snelle combinatie van chassis en power unit. Misschien hebben we dat niet meteen bij de eerste race, maar hij zal de ontwikkelingsrichting zien. Hopelijk kunnen we een sterk genoeg traject laten zien om zijn vertrouwen te verdienen."

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

Social media reageert op de gloednieuwe livery van F1-team Mercedes

Social media reageert op de gloednieuwe livery van F1-team Mercedes

  • 45 minuten geleden
Mercedes toont nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2026
Mercedes

Mercedes toont nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2026

  • 1 uur geleden
Mekies onthult plan om Verstappen bij Red Bull te houden:
Max Verstappen

Mekies onthult plan om Verstappen bij Red Bull te houden: "Max neemt een risico"

  • 2 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Mercedes laat vandaag eerste foto's van nieuwe bolide zien
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Mercedes laat vandaag eerste foto's van nieuwe bolide zien

  • 2 uur geleden
  • 7
 Mercedes kondigt grotere rol bij Formule 1-team aan voor vrouwelijke coureur
Doriane Pin

Mercedes kondigt grotere rol bij Formule 1-team aan voor vrouwelijke coureur

  • 3 uur geleden
FIA over gevaar van berichten over 'illegale' Mercedes:
trucje in power unit

FIA over gevaar van berichten over 'illegale' Mercedes: "Kan leiden tot een zekere blindheid"

  • Vandaag 06:57
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin:
75.000+ views

Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan ​​onder intense druk"

  • 2 januari
 FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn:
75.000+ views

FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"

  • 3 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x