Laurent Mekies erkent dat Max Verstappen een risico heeft genomen door bij Red Bull Racing te blijven, maar de teambaas weet ook precies wat hij moet doen om het verblijf van de viervoudig wereldkampioen zo lang mogelijk te verlengen.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, met de grootste reglementswijzingen van de afgelopen decennia. Technisch zijn de auto's op de schop gegaan, maar ook wordt er voor het eerst sinds 2014 met een nieuw soort krachtbron verreden. De grote vraag zal aankomend seizoen dus zijn hoe de teams ervoor staan wat betreft de motor. Red Bull Racing rijdt bij het aanbreken van dit nieuwe tijdperk voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij. Een enorme uitdaging voor de Oostenrijkse grootmacht, dat het op moet nemen tegen de enorme ervaring op dit van Mercedes en Ferrari op dit vlak.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Max Verstappen

Mocht de performance van Red Bull Racing aankomend seizoen tegenvallen, kan je er vergif op in nemen dat de toekomst van Max Verstappen weer ter discussie komt te staan. De Nederlander voerde in de zomer van 2025 - te midden van matige performance en interne onrust bij Red Bull Racing - gesprekken met Mercedes, maar besloot uiteindelijk zijn team, in ieder geval in 2026, loyaal te blijven. Teambaas Laurent Mekies weet echter als geen ander dat het niet vanzelfsprekend is dat de viervoudig wereldkampioen aan boord blijft.

Een groot risico

"Een van de bijzondere dingen aan Max is dat hij niet langs de zijlijn staat met een oordeel", citeert Motorsport.com. "Hij neemt samen met ons een risico en hij weet dat als je een risico neemt, je soms valt. Hij begrijpt hoe groot deze uitdaging is. Max wil een snelle auto. De beste manier om hem zo lang mogelijk bij ons te houden, is door hem die te geven: een snelle combinatie van chassis en power unit. Misschien hebben we dat niet meteen bij de eerste race, maar hij zal de ontwikkelingsrichting zien. Hopelijk kunnen we een sterk genoeg traject laten zien om zijn vertrouwen te verdienen."

Gerelateerd