Verstappen rijdt in brommobiel tussen de peperdure Ferrari's door in Monaco
Verstappen rijdt in brommobiel tussen de peperdure Ferrari's door in Monaco
Max Verstappen heeft een imposante verzameling dure auto's op zijn naam staan, maar niet alle vierwielers van de Red Bull Racing-coureur hebben veel pk's onder de kap. Zo is hij gespot tijdens een ritje door Monaco in een bijzonder voertuig.
Max Verstappen is net als veel andere Formule 1-coureurs woonachtig in Monaco. Het prinsdom is prachtig gelegen tussen de bergen en de zee, maar dat is niet de voornaamste reden dat mensen met een bijzonder zware pinpas er vaak voor kiezen om in de dwergstaat te gaan wonen. Het is namelijk met name een belastingparadijs. Inwoners betalen geen inkomsten-, vermogens- of vermogenswinstbelasting, wat een groot financieel voordeel is voor bijvoorbeeld Verstappen, die naar verluidt ongeveer 60 miljoen euro per jaar verdient.
Waarom woont Max Verstappen in Monaco
Naast dat het financieel voordelig is om in Monaca te wonen, heeft het ook andere voordelen. Zo staat het bekend om de veiligheid en privacy, iets wat veel wereldsterren waarderen. Verder is er een overvloed aan luxe winkels, jachten en uitstekende restaurants en biedt het mediterrane klimaat goede omstandigheden om te trainen. Op social media verschijnen zodoende regelmatig video's van Formule 1-coureurs die met peperdure auto's door het centrum rijden, maar Verstappen is dit keer in een ander voertuig op beeld vastgelegd.
Fiat Topolino Microcar
De viervoudig wereldkampioen reed in een Fiat Topolino Microcar, een brommobiel met een maximale snelheid van 45 kilometer per uur. Het voertuig heeft een 6 kW (8,2 pk) elektromotor en een actieradius van ongeveer 75 kilometer. De brommobiel mag vanaf 16 jaar bestuurd worden, mits in het bezit van een bromfietsrijbewijs. De waarde van het voertuig ligt op ongeveer tienduizend euro. Het zal voor Verstappen dus vooral een makkelijke manier zijn om zich snel door de straten van Monaco te verplaatsen.
Gerelateerd
Net binnen
Honda uit zorgen bij de FIA over "onduidelijke" Formule 1-reglementen
- 5 minuten geleden
'Williams mist mogelijk de wintertest in Barcelona door problemen met het chassis'
- 55 minuten geleden
D-day in de Formule 1 voor Mercedes: FIA bespreekt 'illegale' motor voor 2026
- 1 uur geleden
- 2
Brown blijft uithalen naar Horner: "Wie is dat?"
- 2 uur geleden
- 1
De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special
- 3 uur geleden
Verstappen rijdt in brommobiel tussen de peperdure Ferrari's door in Monaco
- Vandaag 12:50
- 4
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari