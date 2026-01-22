Verstappen rijdt in brommobiel tussen de peperdure Ferrari's door in Monaco

Max Verstappen heeft een imposante verzameling dure auto's op zijn naam staan, maar niet alle vierwielers van de Red Bull Racing-coureur hebben veel pk's onder de kap. Zo is hij gespot tijdens een ritje door Monaco in een bijzonder voertuig.

Max Verstappen is net als veel andere Formule 1-coureurs woonachtig in Monaco. Het prinsdom is prachtig gelegen tussen de bergen en de zee, maar dat is niet de voornaamste reden dat mensen met een bijzonder zware pinpas er vaak voor kiezen om in de dwergstaat te gaan wonen. Het is namelijk met name een belastingparadijs. Inwoners betalen geen inkomsten-, vermogens- of vermogenswinstbelasting, wat een groot financieel voordeel is voor bijvoorbeeld Verstappen, die naar verluidt ongeveer 60 miljoen euro per jaar verdient.

Waarom woont Max Verstappen in Monaco

Naast dat het financieel voordelig is om in Monaca te wonen, heeft het ook andere voordelen. Zo staat het bekend om de veiligheid en privacy, iets wat veel wereldsterren waarderen. Verder is er een overvloed aan luxe winkels, jachten en uitstekende restaurants en biedt het mediterrane klimaat goede omstandigheden om te trainen. Op social media verschijnen zodoende regelmatig video's van Formule 1-coureurs die met peperdure auto's door het centrum rijden, maar Verstappen is dit keer in een ander voertuig op beeld vastgelegd.

Fiat Topolino Microcar

De viervoudig wereldkampioen reed in een Fiat Topolino Microcar, een brommobiel met een maximale snelheid van 45 kilometer per uur. Het voertuig heeft een 6 kW (8,2 pk) elektromotor en een actieradius van ongeveer 75 kilometer. De brommobiel mag vanaf 16 jaar bestuurd worden, mits in het bezit van een bromfietsrijbewijs. De waarde van het voertuig ligt op ongeveer tienduizend euro. Het zal voor Verstappen dus vooral een makkelijke manier zijn om zich snel door de straten van Monaco te verplaatsen.

VERSTAPPEN IN A FIAT TOPOLINO 😎 pic.twitter.com/uYeswkI239 — Motorsport MP4 (@MotorsportMP4) January 21, 2026

