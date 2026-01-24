Villeneuve: 'Sainz heeft waarschijnlijk de potentie om wereldkampioen te worden'

Jacques Villeneuve is van mening dat coureurs als Carlos Sainz Jr. best wel een wereldtitel zouden kunnen winnen, mits ze in de juiste positie komen. Het probleem is volgens hem echter dat veel "supersnelle coureurs" überhaupt nooit in die positie zullen komen. Villeneuve denkt echter wel dat Sainz het potentieel heeft.

Volgens Villeneuve komt het winnen van een wereldtitel niet alleen aan op snelheid. Er zijn volgens de Canadees veel supersnelle coureurs die nooit kampioen zullen worden, omdat ze niet de juiste mentaliteit of niet het juiste materiaal hebben. "Het is een andere mindset. Er zijn veel supersnelle coureurs die nooit, maar dan ook nooit, het kampioenschap zullen winnen", zo zegt de voormalig wereldkampioen in gesprek met PokerScout. "Sommige coureurs zijn wat langzamer, maar ze hebben wel wat nodig is om het kampioenschap te winnen."

Sainz heeft potentie, maar is nog niet in de positie

In het geval van Sainz, die nog niet zo lang geleden werd weggestuurd bij Ferrari, hoopt Villeneuve dat hij nog eens een keer in de positie wordt gebracht waarin hij kan meevechten voor de wereldtitel. In de juiste auto denkt Villeneuve dat de geboren Madrileen wel het potentieel heeft om succes te behalen. "Het is lastig te zeggen of hij het potentieel heeft om wereldkampioen te worden, maar voor Sainz is het antwoord waarschijnlijk ja. Het is zeker de moeite waard om hem een kans te geven, gezien zijn manier van rijden", aldus de wereldkampioen van 1997.

Sainz heeft zich laatste jaren bewezen

Hoewel Sainz nog nooit echt in de positie heeft gezeten om mee te strijden om de titel, heeft hij zich door zijn sterke optredens wel onmisbaar gemaakt op de grid. De Spanjaard werd weliswaar weggestuurd bij Ferrari om plaats te maken voor Lewis Hamilton, maar aan zijn prestaties bij de Scuderia lag het niet. Sainz stapte vervolgens over naar Williams - en ook daar wist hij zich snel aan te passen. Afgelopen jaar finishte Sainz op de negende stek in het algemeen klassement met 64 punten en twee podiumplaatsen.

