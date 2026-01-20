De winterstop loopt langzaam maar zeker ten einde. De testdagen komen eraan en de teams zijn volop bezig met de onthulling van hun nieuwe livery’s. Daarnaast zijn er ook weer teams de baan opgegaan voor hun shakedown. Het belangrijkste nieuws van vandaag, kort voor je samengevat in deze GPFans Recap.

Racing Bulls ging vandaag de baan op in Imola, maar dat verliep niet helemaal volgens plan. Audi trok het doek van de R26 en onthulde de livery, terwijl voormalig Ferrari-kopstuk Jock Clear zijn verbazing over Max Verstappen uitsprak. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 20 januari.

Dit is de Formule 1-auto van het gloednieuwe team van Audi

Het Formule 1-team van Audi heeft zojuist de auto gelanceerd waarmee het aankomend seizoen voor het eerst in het hedendaagse tijdperk de strijd aangaat in de koningsklasse van de autosport. De R26 van Audi bekijken? Klik hier!

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

Voormalig Ferrari-performance engineer Jock Clear vertelt niet te begrijpen hoe het kan dat Max Verstappen zover boven de rest van het Formule 1-veld uitsteekt. De Brit weet naar eigen zeggen niet hoe hij het zou moeten verklaren. De hele verklaring van Clear lezen? Klik hier!

Dit is vermoedelijk de nieuwe race-engineer van Lewis Hamilton bij Ferrari

Scuderia Ferrari heeft op 20 januari 2026 officieel bevestigd dat Lewis Hamilton aankomend Formule 1-seizoen 2026 een nieuwe race-engineer aan zijn zijde krijgt. Na een moeizaam debuutseizoen in 2025, waarin de communicatie tussen Hamilton en zijn toenmalige engineer Riccardo Adami regelmatig stroef verliep, heeft het team besloten tot een personele wissel. Lezen wie mogelijk de nieuwe race-engineer van Hamilton wordt? Klik hier!

Racing Bull van Lindblad weggesleept na spin tijdens shakedown

Het team van Racing Bulls heeft dinsdag de eerste testmeters met de nieuwe wagen verreden. Die testdag verliep overigens niet ideaal, want Arvid Lindblad kende een schuiver in Imola, waardoor het team waardevolle testtijd verloor. Alles lezen over de shakedown van de Racing Bulls? Klik hier!

Honda wijkt af van de norm en onthult krachtbron voor Formule 1-seizoen 2026

Een ongebruikelijke zet vanuit het kamp van Honda: de motorleverancier van het Formule 1-team van Aston Martin heeft op dinsdagochtend (Nederlandse tijd) de krachtbron voor het aanstaande seizoen gelanceerd. Alles lezen over de krachtbron van Honda? Klik hier!

