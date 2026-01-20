Dit is de Formule 1-auto van het gloednieuwe team van Audi
Dit is de Formule 1-auto van het gloednieuwe team van Audi
Het Formule 1-team van Audi heeft zojuist de auto gelanceerd waarmee het aankomend seizoen voor het eerst in het hedendaagse tijdperk de strijd aangaat in de koningsklasse van de autosport.
De Audi R26 werd live vanuit Berlijn gelanceerd, onder toezicht oog van verschillende prominenten uit de wereld van de autosport. De Duitse grootmacht verschijnt dit seizoen voor het eerst onder haar eigen vlag op de grid, nu de transitsie vanuit Sauber is gecompleteerd. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur beschikt de renstal over een line-up met zowel ervaring als jong talent.
Livery Audi
Audi heeft ervoor gekozen om de auto te hullen in het welbekende zilver van het merk, in combinatie met zwart en oranje. De voorkant van de auto is grotendeels zilverkleurig met zwarte accenten, waarna er op het tweede deel van de auto ook rood terug te vinden is.
