Het team van Racing Bulls heeft dinsdag de eerste testmeters met de nieuwe wagen verreden. Die testdag verliep overigens niet ideaal, want Arvid Lindblad kende een schuiver in Imola, waardoor het team waardevolle testtijd verloor.

Afgelopen donderdag toonde Racing Bulls de kleuren van de nieuwe wagen tijdens het Ford-evenement, waar ook Max Verstappen en Isack Hadjar de RB22 onthulden. Het Italiaanse zusterteam maakt dit seizoen gebruik van de Red Bull Ford-motoren, en juist die werden getest tijdens de testdag in Imola.

Artikel gaat verder onder video

Spin Lindblad

Lindblad mocht het spits afbijten in de VCARB 03, maar dat ging niet helemaal volgens plan. De Engelsman spinde in de Villeneuve-chicane, waarna de wagen werd weggetakeld.

Dinsdag was de eerste dag voor Racing Bulls om de nieuwe wagen te testen. Het ging dan ook om de shakedown, waarin slechts 15 kilometer gereden mocht worden. Op woensdag begint het team naar verluidt met de filmdag, waarbij het maximaal 200 kilometer mag afleggen.

Gerelateerd