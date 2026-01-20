Een ongebruikelijke zet vanuit het kamp van Honda: de motorleverancier van het Formule 1-team van Aston Martin heeft op dinsdagochtend (Nederlandse tijd) de krachtbron voor het aanstaande seizoen gelanceerd.

Live vanuit Tokio werd het doek van de RA626H getrokken, de krachtbron voor het aanstaande Formule 1-seizoen. Toen bekend werd dat Honda eerder dan Aston Martin zelf ook een lanceerevenement organiseerde, rees de vraag wat men hiervan kon verwachten. Kregen we de nieuwe motor te zien? Nou, precies dat inderdaad. De Japanse fabrikant maakt bij de Britse renstal officieel zijn terugkeer als motorleverancier in de Formule 1 en wilde daar aandacht aan besteden.

Artikel gaat verder onder video

Honda lanceert nieuwe Formule 1-motor

Alhoewel de echte geheimen van de krachtbron natuurlijk diep verscholen liggen onder de bodywork, heeft Honda laten zien hoe de nieuwe krachtbron eruit is komen te zien. Dit jaar breekt er een nieuw tijdperk aan in de Formule 1, waarbij de motorische reglementen fundamenteel op de schop zijn gegaan. Zo ligt de verdeling tussen motorisch vermogen en elektrische energie voor het eerst in de geschiedenis van de sport om 50/50.

Say hello to the @HondaRacingF1 RA626H 🤩



The first Honda power unit of the new era, and the beating heart of @AstonMartinF1 from 2026 and beyond...#F1 pic.twitter.com/YPV2288nZr — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

Samenwerking met Aston Martin na afscheid van Red Bull Racing

Honda maakte in 2021 bekend dat het de sport verlieten als motorleverancier, maar op de achtergrond zouden ze Red Bull Racing tot eind 2025 blijven ondersteunen. In de praktijk reed de Oostenrijkse grootmacht de afgelopen jaren zodoende met een Honda-motor met een Red Bull-sticker erop. Twee jaar later verrasste Honda echter opnieuw, toen ze bekend maakten dat ze vanaf 2026 terug zouden keren als motorleverancier, dit keer van Aston Martin. Max Verstappen werd de afgelopen jaren vier keer wereldkampioen met een Honda-motor achterin zijn bolide.

