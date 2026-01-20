Voormalig Ferrari-performance engineer Jock Clear vertelt niet te begrijpen hoe het kan dat Max Verstappen zover boven de rest van het Formule 1-veld uitsteekt. De Brit weet naar eigen zeggen niet hoe hij het zou moeten verklaren.

Max Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste namen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan en heeft tal van records verbreken. Afgelopen jaar greep hij op twee punten naast een vijfde titel, maar Verstappen maakte grote indruk met zijn enorme inhaalreeks in het laatste deel van het seizoen. Na de Grand Prix van Zandvoort stond hij immers nog 104 punten achter de klassementsleider van dat moment, Oscar Piastri.

'Er klopt iets niet' aan performance van Verstappen

"Ik ken Max Verstappen eigenlijk helemaal niet, en ik weet in sommige opzichten niets over hem", vertelt Jock Clear bij CasinoHawks. "Dat is een beetje frustrerend, want van buitenaf lijkt hij zo’n enorm talent, maar ik zou graag willen begrijpen waar dat vandaan komt. Als je probeert te verklaren waarom hij zoveel sneller is dan de andere coureurs bij Red Bull en Racing Bulls, kun je als buitenstaander de cirkel niet rond krijgen - het klopt gewoon niet. Je kunt eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen dat Max heel bijzonder is."

Norris nog niet op het niveau van Verstappen

De voormalig performance engineer van Ferrari vervolgt: "Wat Max aan het einde van het seizoen 2025 liet zien, was gewoon ongelooflijk. Hij is op dit moment het niveau waar alle andere jongens naar moeten streven. Daarmee doe ik niets af aan Lando Norris, de huidige wereldkampioen. Ik denk dat Lando zich er zelf ook volledig van bewust is dat hij nog meer in zich heeft en dat hij volgend jaar een sterkere coureur zal zijn, met het zelfvertrouwen dat hoort bij het rijden met nummer één op de auto. Maar hij moet nog wel groeien voordat hij op hetzelfde niveau zit als Max.”

