Volgens Jacques Villeneuve moet wereldkampioen Lando Norris in 2026 laten zien dat hij zijn schroom van zich afgooit en met meer vertrouwen gaat racen. De Canadees werd zelf in 1997 wereldkampioen, maar wist daarna geen enkele race meer te winnen.

Norris sloot het 2025-seizoen af met kampioenschapsgoud, terwijl teamgenoot Oscar Piastri lange tijd bovenaan stond in het klassement. De Engelsman troefde uiteindelijk Max Verstappen af met een verschil van twee punten. Norris zal daarom komend jaar met startnummer één rijden, maar volgens Villeneuve zal 2026 duidelijk maken of Norris bij de grote kampioenen hoort, of dat hij ‘slechts’ kampioen is geworden.

Artikel gaat verder onder video

De ene kampioen is niet de andere

In gesprek met PokerScout vergelijkt Villeneuve enkele kampioenen. “Iedereen is anders. Kijk maar naar Nico Rosberg. Hij werd kampioen. Hij had een hekel aan autorijden. En hij stopte ermee. Het hangt er dus gewoon vanaf. Sommige coureurs, zoals Max, worden er juist door gelanceerd in de stratosfeer. Het maakt hen beter en hongeriger. Omdat het echte racers zijn en vol passie,” legt hij uit. Daarbij trekt hij de vergelijking met Norris: “Wie weet hoe het Lando zal beïnvloeden. Aan zijn reactie was te zien dat het een ongelooflijk doel voor hem was.”

Zelf zette het winnen van de titel bij Villeneuve een neerwaartse lijn in: “Voor mij veranderde het omdat ik daarna niet opnieuw won! Dat was niet goed. Eigenlijk zorgde het er juist voor dat ik nog harder ging rijden. Ik had nog meer vertrouwen in mijn richting en mijn rijden.” Hij gaat Norris dit jaar dan ook extra in de gaten houden: “Dat is wat we nu bij Lando gaan ontdekken: hoe gepassioneerd hij is; of zijn uiteindelijke doel alleen was om wereldkampioen te worden, of om een volwaardige racecoureur te zijn, net als Max.”

