Max Verstappen, Lando Norris, Red Bull, McLaren, COTA, USGP, 2025

Wurz wijst naar impact motorfoefje: 'Dit kan het wereldkampioenschap beslissen'

Remy Ramjiawan
Volgens GPDA-voorzitter Alexander Wurz is er reden tot bezorgdheid over de vermeende motorentruc van Mercedes en Red Bull Racing. De Oostenrijker vreest dat dit, wat de prestaties van de nieuwe krachtbronnen voor 2026 betreft, een gamechanger kan worden en zelfs het wereldkampioenschap kan beslissen.

De geruchten over een mogelijke ‘motorentruc’ deden tijdens de winterstop de ronde. Mercedes zou een truc hebben gevonden in de compressieverhouding, waardoor er bijna drie tot vier tienden per ronde zouden worden gewonnen. Ook Red Bull zou over deze techniek beschikken, vanwege een oud-Mercedes-medewerker die nu in dienst is van het Oostenrijkse team. Wurz stelt dat zelfs een topcoureur dat verschil niet kan compenseren ten opzichte van een middelmatige rijder. “Dit kan het wereldkampioenschap beslissen”, zo opent Wurz in gesprek met Krone Zeitung.

'Software-intelligentie' en politiek spel

Wurz stelt dat de ‘truc’ niet zozeer in de hardware zit, maar in de software die de energiestromen beheert. Het team dat de energieafgifte het beste weet te managen zonder de batterij te vroeg leeg te trekken, zou een enorm voordeel hebben. De geruchten over een vermeende voorsprong van Mercedes typeert hij als “F1-politiek op het hoogste niveau”, waarbij teams proberen de concurrentie zenuwachtig te maken.

Vanuit zijn rol bij de GPDA pleit Wurz voor meer transparantie van de FIA, zodat innovaties niet leiden tot onduidelijke regels die het kampioenschap beïnvloeden.

