De onthulling van de nieuwe Red Bull RB22 op 15 januari 2026 in Detroit, tijdens een evenement georganiseerd door nieuwe motorpartner Ford, heeft voor de nodige lachende gezichten gezorgd. Niet alleen vanwege de nieuwe, glanzende livery, maar ook vanwege een opvallende waarneming van Max Verstappen.

Verstappen, die in 2026 met startnummer 3 zal rijden na het verliezen van zijn titel aan Lando Norris in het voorgaande seizoen, viel op dat het startnummer op de getoonde RB22 in eerste instantie nog '1' was. Een blunder van formaat, want Norris zal als regerend kampioen met nummer 1 rijden. Red Bull spoedden zich er vervolgens snel na om de beelden te voorzien van het juiste nummer 3.

Verstappen verrast door stuurwiel

Maar naast de nummer-blunder, viel er nog iets anders op de viervoudig wereldkampioen op: het stuurwiel van de RB22. Verstappen, die bekend staat om zijn scherpe oog voor detail, vroeg zich hardop af waar ze die vandaan hadden gehaald. "Waar hebben ze dat vandaan gehaald? Leuk, het is gewoon meer... Wat is dat in hemelsnaam? Ik moet ze vragen waar ze dat gemaakt hebben," klonk het onder andere, terwijl hij het stuur vergeleek met dat van een simulator. Red Bull reageerde vervolgens speels op de observatie van hun stercoureur met de Instagram-caption: "Inspector Max is back."

Nieuwe livery en technische veranderingen

De RB22 vormt een grote visuele breuk met de afgelopen seizoenen. Na jaren van matte finishes, keert Red Bull terug naar een hoogglans laklaag. Deze 'throwback' naar de look van de allereerste Red Bull-auto uit 2005, met een 'electric blue' uitstraling en een 'heritage white base', moet de auto een frissere en meer premium uitstraling geven. Ook de blauwe velgranden zijn een opvallende esthetische innovatie.

Technisch gezien is de RB22 gebouwd rondom de nieuwe 2026-reglementen. De auto is compacter en lichter, met een wielbasis van 3400 mm en een breedte van 1900 mm, en een minimumgewicht van 768 kg. De actieve aerodynamica, met beweegbare voor- en achtervleugels, vervangt de traditionele DRS. De nieuwe Red Bull Ford Powertrain, volledig in eigen beheer ontwikkeld, zorgt voor een bijna gelijke verdeling van 50% elektrisch vermogen en 50% verbrandingsmotor.

Nieuwe teamgenoot Isack Hadjar

Max Verstappen wordt in 2026 bijgestaan door rookie Isack Hadjar, overgekomen van Visa Cash App Racing Bulls en startend met nummer 6. Hadjar kon zijn enthousiasme over de nieuwe auto en de samenwerking met Ford niet verbergen. Zo noemde hij de nieuwe, glanzende livery onder andere "super cool" en "premium". Ondanks de beruchte 'vloek' van het tweede Red Bull-zitje, toont Hadjar zich zelfverzekerd. Zo liet hij optekenen dat hij "snel genoeg" is en dat de RB22, die vanaf nul is opgebouwd, hem extra vertrouwen geeft. Zijn ambitieuze doel voor 2026? Minimaal één race winnen.

