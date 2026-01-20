Max Verstappen gaat in 2026 geen enkele race winnen in de Formule 1. Een gewaagde voorspelling, maar volgens GPFans-journalist Jan Bolscher zou het zomaar eens waarheid kunnen worden.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De reglementen zijn zowel op technisch- als motorisch vlak op de schop gegaan, een elfde team treedt toe tot de grid en we hebben in Lando Norris voor het eerst sinds 2021 een nieuwe wereldkampioen. Maar in mijn opinie is het veel te kort door de bocht om simpelweg te zeggen: de reglementen zijn op de schop gegaan. De Formule 1 is een gedaanteverwisseling ondergaan. De nieuwe reglementen zijn een totale reset van de sport, waarbij alle teams vanaf nul moeten beginnen. Naast dat er voor het eerst sinds 2014 met nieuwe krachtbronnen wordt gereden, hebben de nieuwe wagens ook qua design vrijwel geen raakvlakken meer met hun voorgangers.

Gaat Verstappen een race winnen in 2026?

Maar het venijn zit hem vooral in die nieuwe krachtbronnen. Als teams qua design ergens de plank misslaan, zal het seizoen stroef beginnen, maar kleine aanpassingen om het geheel samen te laten komen, zijn relatief snel gedaan. Maar als straks blijkt dat je als team achterloopt met de krachtbron op de concurrentie, kan het hele seizoen wel eens een vervelend verhaal worden. Fans van de Formule 1 die al een aantal jaar van de partij zijn, zullen bijvoorbeeld weten hoe lang het duurde voordat Red Bull Racing een vuist wist te maken tegen Mercedes, toen de Duitse grootmacht in 2014 met bij uitstek de beste krachtbron naar het circuit kwam. Pas in 2021 wist het team van Max Verstappen voor het eerst een serieuze uitdaging te vormen, al won Mercedes nog altijd bij de constructeurs.

Red Bull Racing in de middenmoot?

Ik hoop dat ik er stevig naast zit, maar het zou mij daarom niet verbazen als Verstappen voor het eerst sinds zijn Red Bull-debuut in 2016 een heel seizoen geen race gaat winnen. Ondanks de steun van het Amerikaanse Ford en de ervaring die zij meebrengen, kan ik me moeilijk voorstellen dat Red Bull Racing direct competitief weet te zijn, met de eerste krachtbron ooit uit het eigen Red Bull Powertrains-project. Als je er zonder oranje bril naar kijkt, is het simpelweg niet logisch om te verwachten dat Red Bull direct het eindproduct van Mercedes, maar ook Ferrari, kan evenaren. Red Bull zou uiteraard een kanon van een auto kunnen ontwerpen, waardoor het ondanks een gebrek aan pk's vooraan mee kan doen, maar ik kijk er niet van op als we Verstappen en ook Isack Hadjar aankomend seizoen in de semi-top van het veld zien rijden.

Lastig en tijdrovend

Ik weet dat veel Verstappen-fans dit niet leuk vinden om te horen en ik zou het niet vervelend vinden om in deze geen gelijk te hebben. Maar ook de woorden vanuit het Red Bull-kamp zijn vooralsnog weinig hoopgevend. Zo sprak teambaas Laurent Mekies bij de lancering van de RB22 nog uit dat hij hoopt dat de fans de eerste paar maanden geduldig zullen zijn met het team, omdat het "naïef" is om te denken meteen op het niveau van de concurrentie te zitten. Een paar maanden zou absoluut geen schande zijn, maar het verleden leert ons dat het ontzettend lastig - en tijdrovend - is om een achterstand op motorisch vlak recht te breien. We gaan het zien.