Liberty Media en de Formule 1 hebben voor de tweede keer een trademark van de Indianapolis Motor Speedway gebruikt zonder toestemming. In maart werd de Grand Prix van Las Vegas gepromoot met de woorden 'The Greatest Racing Spectacle on the Planet' en tijdens de pre-raceceremonie voor de Grand Prix van Miami werd de koningsklasse omgeschreven als 'The Greatest Spectacle in Motorsports'.

Indianapolis Motor Speedway bezit de trademark 'The Greatest Spectacle in Racing' sinds 1986, nadat het al sinds 1954 werd gebruikt. Het is het officiële motto van de Indianapolis 500, de belangrijkste race van de IndyCar Series die al sinds 1911 wordt verreden. Marcus Ericsson won vorig jaar de 106e editie met Chip Ganassi Racing en 28 mei wordt de 107e editie gehouden, enkele uren nadat de Grand Prix van Monaco is afgelopen.

Na Las Vegas nu ook in Miami

"Ze hebben het al eerder gebruikt en toen hebben we al contact gelegd met onze vrienden bij Liberty Media en de Formule 1, en we spraken af dat zij het niet meer zouden gebruiken," legde Doug Boles, president van Indianapolis Motor Speedway, uit in de podcast Kevin & Query. "Het was eerst specifiek gerelateerd aan Las Vegas waar wij een probleem mee hadden, maar nu hebben ze het gebruikt in Miami, dus we zullen onze vriendjes weer moeten bellen. Ze waren het eerder nog eens met ons dat het onze trademark is en dat zij het niet meer zouden gebruiken, dus ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Geschiedenis stelen

"Ze hebben het dit keer gebruikt in de pre-raceceremonie en voor zover ik weet niet in de marketing voor de Grand Prix van Miami, maar we gaan er deze week achteraan om het uit te zoeken," vervolgde Boles. "Ik vind het geweldig dat de Formule 1 hier [in de Verenigde Staten] is, maar bouw lekker zelf aan een 114 jaarlange geschiedenis in plaats van die van ons te stelen."

Het officiële Twitteraccount IndyCar on NBC liet ook meteen nadat de 'The Greatest Spectacle'-woorden waren uitgesproken in Miami, weten dat die uitspraak hoort bij de Indianapolis 500.