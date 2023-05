Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 17:11 - Laatste update: 17:12

Lewis Hamilton laat weten dat hij andere autosportkampioenschappen bewondert en graag bolides uit de NASCAR en IndyCar zou willen uitproberen evenals een motorfiets uit de MotoGP. Het is echter niet de droom van de zevenvoudig Formule 1-titelwinnaar en wil zich voor nu nog concentreren op de koningsklasse.

De Mercedes-coureur ligt momenteel vierde in de tussenstand. Hij werd vijfde in de seizoensopener in Bahrein evenals in Saoedi-Arabië. De 38-jarige uit Stevenage maakte een goed weekend mee in Australië waar hij tweede werd. Een zesde positie in Azerbeidzjan is zijn slechtste resultaat van het seizoen tot nu toe.

NASCAR

"Ik heb jaren geleden ooit een car swap gedaan met Tony Stewart en dat was erg leuk," vertelde Hamilton. In 2011 op Watkins Glen mocht de Brit rijden in de NASCAR-auto van drievoudig Cup Series-kampioen Tony Stewart, terwijl Stewart achter het stuur kroop van de McLaren MP4-23 uit 2008. "Ik zou het graag een keer willen proberen," ging Hamilton verder over racen in NASCAR. "Het is niet echt een droom van mij om in een ander kampioenschap te gaan racen, maar ik ben wel een bewonderaar. Ik ben een fan van racen en ook andere sporten. Dus ik zou het graag willen proberen." Jenson Button en Kimi Räikkönen kwamen eerder dit jaar al in de NASCAR Cup Series in actie op Circuit of the Americas.

MotoGP en IndyCar

"Ik zou ook graag een keer willen ruilen met Valentino Rossi om MotoGP te proberen," vervolgde Hamilton. Rossi is een negenvoudig wereldkampioen op twee wielen die tegenwoordig actief is in de GT3-racerij. "Ik kijk soms ook naar IndyCar en zou ooit zo'n auto ook willen proberen. Maar op dit moment ligt mijn focus uitsluitend op de Formule 1 en ik ben niet van plan om snel te vertrekken." Toto Wolff bevestigde eerder tijdens dit raceweekend voor de Grand Prix van Miami dat Hamilton binnenkort een nieuw contract zal tekenen.