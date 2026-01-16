Het nieuwe seizoen is onofficieel begonnen met de eerste teampresentaties, te beginnen vannacht met die van Red Bull Racing. Ook de Racing onthulde haar nieuwe kleuren. Daarmee kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten en het meest gelezen nieuws is voor je op een rijtje gezet in de GPFans Recap.

Red Bull trok vannacht het doek van de RB22 en toonde in Detroit de nieuwe livery. Het team van de Racing Bulls wordt mogelijk in 2026 als proefkonijn gebruikt voor de ontwikkeling van de motoren van Ford. Daarnaast krijgt Lewis Hamilton vanaf dit seizoen een nieuwe race-engineer, omdat Riccardo Adami een andere functie binnen Ferrari gaat vervullen. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 16 januari.

Red Bull en Ford onthullen nieuwe livery voor 2026 en brengen glanzend blauw eindelijk terug

Eindelijk weten we in welke kleuren Max Verstappen, evenals zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar, gaan uitkomen tijdens het F1-seizoen van 2026. Red Bull Racing en Ford onthulden de kleurstelling bij een presentatie in Detroit. Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd, maar toch is er een opvallende wijziging. Alles lezen over de nieuwe livery van Red Bull Racing? Klik hier!

Verstappen verwacht prominente race over te moeten slaan: 'Tenzij daar iets in verandert'

Max Verstappen heeft een belangrijke update gegeven over zijn eventuele deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in 2026. Tegenover de aanwezige media in Detroit, laat de Nederlander doorschemeren dat het er vooralsnog niet op lijkt. "Op dit moment is het erg moeilijk om daar een antwoord op te geven", aldus Verstappen. Alles lezen over de race die Verstappen mogelijk moet overslaan? Klik hier!

'Red Bull Ford gebruikt Racing Bulls als proefkonijn voor nieuwe power unit'

Niet alleen Red Bull Racing heeft de kleuren van de nieuwe auto gepresenteerd; ook zusterteam Racing Bulls heeft de launch in Detroit achter de rug. Ook bij het Italiaanse team ligt een Red Bull Ford-motor in de achterbak en volgens Autoracer wordt het zusterteam mogelijk ingezet als proefkonijn voor de ontwikkeling van de powerunit. Alles lezen over wat Red Bull Ford van plan is? Klik hier!

Hamilton krijgt nieuwe race-engineer: Adami wordt teruggezet naar Ferrari Academy

Het team van Ferrari maakt bekend dat het afscheid neemt van Riccardo Adami als race-engineer van Lewis Hamilton. Adami blijft echter binnen het team en krijgt een nieuwe rol, maar dan binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy. Alles lezen over de beslissing van Ferrari? Klik hier!

Red Bull versterkt 'Team Verstappen' na eerder vertrokken sleutelpersonen

Het team rondom Max Verstappen bij Red Bull Racing is voorzien van een aantal nieuwe gezichten, nu er enkele oudgedienden zijn vertrokken. De Telegraaf meldt dat er niet alleen een nieuwe nummer één-monteur is toegevoegd, maar dat Verstappen ook is voorzien van een nieuwe control engineer. Lezen hoe het team van Verstappen er nu uitziet? Klik hier!

