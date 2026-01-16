Red Bull en Ford onthullen nieuwe livery voor 2026 en brengen glanzend blauw eindelijk terug
Red Bull en Ford onthullen nieuwe livery voor 2026 en brengen glanzend blauw eindelijk terug
Eindelijk weten we in welke kleuren Max Verstappen, evenals zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar, gaan uitkomen tijdens het F1-seizoen van 2026. Red Bull Racing en Ford onthulden de kleurstelling bij een presentatie in Detroit. Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd, maar toch is er een opvallende wijziging.
Verstappen zal in 2026 niet deelnemen aan de Formule 1 als regerend kampioen, nadat hij vorig jaar twee puntjes tekortkwam op Lando Norris, maar dat zal hem alleen maar meer motivatie geven voor aankomend seizoen. Red Bull heeft deze nacht het doek getrokken van de kleuren waarmee deze hongerige Verstappen de strijd aan zal gaan. De Limburger krijgt overigens een nieuwe teamgenoot. Hadjar is de opvolger van Yuki Tsunoda, die we nu in de rol van reservecoureur zien.
Mat blauw verdwijnt, glanzend blauw keert terug
De hagelnieuwe Red Bull is nog steeds grotendeels blauw en heeft de bekende gele neus evenals de geel-en-rode stier op de engine cover. De blauwe kleur die op de auto zit, is echter op de schop gegaan. Het is niet langer heel erg donker en mat, waardoor het bijna zwart leek, maar het is een lichtere, glanzend blauw geworden. Er zit een apart patroon in. Tevens maken de witte randen om de naam 'Red Bull' en de stier een comeback.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen glundert door nieuwe Red Bull-kleurstelling: "Hier heb ik lange tijd om gevraagd"
- 7 minuten geleden
Na Red Bull trekt ook Racing Bulls in Detroit het doek af van de 2026-bolide
- 27 minuten geleden
Red Bull en Ford onthullen nieuwe livery voor 2026 en brengen glanzend blauw eindelijk terug
- 46 minuten geleden
FIA-steward klapt uit de school over Verstappen, 'Voorsprong Mercedes groter dan gedacht' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Dakar 2026: Henk Lategan valt uit, Ekström wint Etappe 11 en Van den Brink verliest meer tijd
- Gisteren 20:49
Marko verwacht sterk Mercedes in 2026, maar ziet één voordeel voor Verstappen
- Gisteren 20:16
- 1
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december