Eindelijk weten we in welke kleuren Max Verstappen, evenals zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar, gaan uitkomen tijdens het F1-seizoen van 2026. Red Bull Racing en Ford onthulden de kleurstelling bij een presentatie in Detroit. Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd, maar toch is er een opvallende wijziging.

Verstappen zal in 2026 niet deelnemen aan de Formule 1 als regerend kampioen, nadat hij vorig jaar twee puntjes tekortkwam op Lando Norris, maar dat zal hem alleen maar meer motivatie geven voor aankomend seizoen. Red Bull heeft deze nacht het doek getrokken van de kleuren waarmee deze hongerige Verstappen de strijd aan zal gaan. De Limburger krijgt overigens een nieuwe teamgenoot. Hadjar is de opvolger van Yuki Tsunoda, die we nu in de rol van reservecoureur zien.

Mat blauw verdwijnt, glanzend blauw keert terug

De hagelnieuwe Red Bull is nog steeds grotendeels blauw en heeft de bekende gele neus evenals de geel-en-rode stier op de engine cover. De blauwe kleur die op de auto zit, is echter op de schop gegaan. Het is niet langer heel erg donker en mat, waardoor het bijna zwart leek, maar het is een lichtere, glanzend blauw geworden. Er zit een apart patroon in. Tevens maken de witte randen om de naam 'Red Bull' en de stier een comeback.

