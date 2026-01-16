Max Verstappen heeft een belangrijke update gegeven over zijn eventuele deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in 2026. Tegenover de aanwezige media in Detroit, laat de Nederlander doorschemeren dat het er vooralsnog niet op lijkt. "Op dit moment is het erg moeilijk om daar een antwoord op te geven", aldus Verstappen.

Al maanden wordt er gesproken over een deelname van Verstappen aan de iconische wedstrijd over de Nordschleife. Kort voor de lancering van de RB22 van Red Bull Racing in Detroit, werd de Nederlander gevraagd of er al een besluit was gevallen over deelname aan de race in de Duitse Eifel. Verstappen liet optekenen dat hij alleen wil deelnemen, als hij zich goed kan voorbereiden. "Als ik het doe, wil ik me goed voorbereiden. En alle voorbereidingsraces overlappen elkaar, met de Formule 1. Dus alleen als daar iets verandert, dan kan ik het misschien doen", klonk het.

Artikel gaat verder onder video

Kalender Nürburgring Langstrecken-Serie

Verstappen doelt met voorbereidingsraces op de Nürburgring Langstrecken-Serie, het endurancekampioenschap waarin races van vier of zes uur verreden worden op de Nürburgring Nordschleife. Zo'n wedstrijd wist Verstappen in 2025 bij zijn eerste poging in de snelste klasse direct te winnen. Het is echter niet uitgesloten dat de kalender van de Nürburgring Langstrecken-Serie nog verandert. De VLN-organisatie heeft recent laten weten mogelijk met wedstrijden te willen schuiven, iets wat Verstappen goed zou uitkomen.

Momenteel valt NLS1 samen met China, NLS2 met Japan, NLS3 met Bahrein, en NLS4 en NLS5, de 24h Qualifiers, samen met Saoedi-Arabië. De 24-uursrace wordt verreden op 16 en 17 mei.

Eigen inzetten lijkt onwaarschijnlijker

Verstappen Racing, het GT3-team van de Red Bull-coureur, krijgt in de GT World Challenge Europe powered by AWS technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport, maar het Britse team heeft weinig ervaring op de Nordschleife. Toen duidelijk werd dat Verstappen Racing zou wisselen van de Aston Martin naar de Mercedes-AMG, deden geruchten de ronde dat ze overwogen aan de 24 uur van de Nürburgring, maar dan met steun van Winward Racing.

Mercedes-AMG heeft zojuist aangekondigd dat Winward Racing de Ravenol-bolide zal inzetten in mei. GPFans begrijpt dat de kans op enige betrokkenheid van Verstappen Racing of Max zelf aanzienlijk kleiner zijn geworden en dat de viervoudig wereldkampioen wil wachten, totdat hij de kans krijgt om zich goed voor te bereiden.

Gerelateerd