Niet alleen Red Bull Racing heeft de kleuren van de nieuwe auto gepresenteerd; ook zusterteam Racing Bulls heeft de launch in Detroit achter de rug. Ook bij het Italiaanse team ligt een Red Bull–Ford-motor in de achterbak en volgens Autoracer wordt het zusterteam mogelijk ingezet als proefkonijn voor de ontwikkeling van de powerunit.

Red Bull Powertrains debuteert dit seizoen met zijn eigen motoren, die in samenwerking met Ford worden geproduceerd. Met die stap heeft Red Bull zich onafhankelijk gemaakt van externe leveranciers, maar moet het team zelf zorgen voor de competitiviteit van de powerunit. Daarvoor beschikt het team niet alleen over de benodigde tools in de fabriek, maar kan het zusterteam Racing Bulls ook gedeeltelijk inzetten voor testdoeleinden.

Artikel gaat verder onder video

Zusterteam wordt als proefkonijn ingezet

Racing Bulls zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en afstelling van de nieuwe krachtbron, zo meldt het medium. De focus bij Red Bull–Ford ligt er dan ook op om nieuwe zaken eerst te testen bij het zusterteam, voordat deze worden doorgevoerd bij het Oostenrijkse topteam. Daarbij gaat het onder meer om het verzamelen van data over de nieuwe powerunit. Pas wanneer dit traject is afgerond, wordt gewerkt aan updates voor het zusterteam.

Gerelateerd