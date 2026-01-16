'Red Bull Ford gebruikt Racing Bulls als proefkonijn voor nieuwe power unit'
'Red Bull Ford gebruikt Racing Bulls als proefkonijn voor nieuwe power unit'
Niet alleen Red Bull Racing heeft de kleuren van de nieuwe auto gepresenteerd; ook zusterteam Racing Bulls heeft de launch in Detroit achter de rug. Ook bij het Italiaanse team ligt een Red Bull–Ford-motor in de achterbak en volgens Autoracer wordt het zusterteam mogelijk ingezet als proefkonijn voor de ontwikkeling van de powerunit.
Red Bull Powertrains debuteert dit seizoen met zijn eigen motoren, die in samenwerking met Ford worden geproduceerd. Met die stap heeft Red Bull zich onafhankelijk gemaakt van externe leveranciers, maar moet het team zelf zorgen voor de competitiviteit van de powerunit. Daarvoor beschikt het team niet alleen over de benodigde tools in de fabriek, maar kan het zusterteam Racing Bulls ook gedeeltelijk inzetten voor testdoeleinden.
Zusterteam wordt als proefkonijn ingezet
Racing Bulls zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en afstelling van de nieuwe krachtbron, zo meldt het medium. De focus bij Red Bull–Ford ligt er dan ook op om nieuwe zaken eerst te testen bij het zusterteam, voordat deze worden doorgevoerd bij het Oostenrijkse topteam. Daarbij gaat het onder meer om het verzamelen van data over de nieuwe powerunit. Pas wanneer dit traject is afgerond, wordt gewerkt aan updates voor het zusterteam.
Gerelateerd
Net binnen
'Red Bull Ford gebruikt Racing Bulls als proefkonijn voor nieuwe power unit'
- 10 minuten geleden
Verstappen twijfelde nooit aan Lambiase: "Hij zou altijd blijven"
- 1 uur geleden
- 1
'Horner lokte ruim 200 Mercedes-medewerkers naar Red Bull Powertrains'
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen stipt grote opgave met Red Bull Ford aan: 'Wordt niet makkelijk, dat weten we'
- 2 uur geleden
Marko schat kansen Verstappen somber in: "Vrees dat het een coureur met Mercedes-motor wordt"
- 3 uur geleden
Verstappen blij met nieuwe livery: "Ik heb hier lange tijd om gevraagd" l GPFans News
- 3 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december