Hamilton krijgt nieuwe race-engineer: Adami wordt teruggezet naar Ferrari Academy
Het team van Ferrari maakt bekend dat het afscheid neemt van Riccardo Adami als race-engineer van Lewis Hamilton. Adami blijft echter binnen het team en krijgt een nieuwe rol, maar dan binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy.
Adami en Hamilton moesten elkaar in 2025 nog leren kennen en de samenwerking was verre van optimaal. Toch leek het in de slotfase van het seizoen iets beter te gaan. Daarnaast gingen er geruchten dat het duo de plooien had gladgestreken tijdens een etentje. Niets daarvan blijkt waar te zijn, want Ferrari kondigt aan dat Adami niet langer aan de zijde van de zevenvoudig kampioen zal staan.
Ferrari zet Adami op andere functie
Ferrari deelt mee dat Adami vertrekt als race-engineer van Hamilton: "Scuderia Ferrari HP maakt bekend dat Riccardo Adami een nieuwe functie heeft gekregen binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy als Driver Academy and Test Previous Cars Manager. In deze rol zal zijn uitgebreide ervaring aan de baan en zijn expertise in de Formule 1 bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstig talent en het versterken van de prestatiecultuur binnen het programma."
Hamilton krijgt een nieuwe race-engineer, zo bevestigt Ferrari, maar het team laat nog niet weten wie dat zal zijn.
