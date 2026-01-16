Het team rondom Max Verstappen bij Red Bull Racing is voorzien van een aantal nieuwe gezichten, nu er enkele oudgedienden zijn vertrokken. De Telegraaf meldt dat er niet alleen een nieuwe nummer één-monteur is toegevoegd, maar dat Verstappen ook is voorzien van een nieuwe control engineer.

Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren niet alleen meerdere kopstukken in de top van het team verloren, zoals Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Christian Horner, maar ook binnen het persoonlijke team van Verstappen zijn personeelsleden vertrokken. Met het nieuwe seizoen in aantocht heeft Red Bull deze plekken ingevuld, zodat het team rondom de viervoudig wereldkampioen weer volledig is.

Red Bull stelt vervangers aan

Verstappen had de afgelopen jaren Matt Caller als nummer één-monteur, maar die is inmiddels werkzaam bij Audi. Tweelingbroer Jon Caller neemt die rol over. Jon heeft ervaring in deze functie, aangezien hij in voorgaande jaren de nummer één-monteur was van Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Daarnaast is Michael Manning als control engineer vertrokken en wordt Geoff Ayton, die de afgelopen jaren al betrokken was bij beide auto’s, doorgeschoven. David Mart was de vaste motorengineer, maar ook hij is inmiddels in dienst van Audi. Volgens de krant is het nog niet helemaal duidelijk wie hem heeft vervangen.

