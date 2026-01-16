Oscar Piastri verwacht dat de start van het Formule 1-seizoen 2026 onvoorspelbaar en tactisch zal zijn, dankzij de nieuwe technische reglementen. De Australische McLaren-coureur kijkt uit naar het nieuwe seizoen, maar verwacht ook tactische spelletjes.

Volgens Piastri zullen de coureurs in 2026 een tweestrijd aangaan: de coureurs die hun batterij sparen voor later in de race versus de coureurs die juist agressief inzetten op hun trackposition. Het managen van de systemen zal volgens de Australiër een veel grotere rol spelen dan in voorgaande jaren, mede door de nieuwe 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen. Taken die de coureurs in 2026 moeten uitvoeren, zijn dingen die ze "nog nooit eerder in een raceauto hebben hoeven doen", zo verwacht Piastri bij TODAY. Daarnaast is hij duidelijk: "Ik denk dat de manier waarop we tegen elkaar racen heel anders zal zijn."

Tactisch inhalen

Het verdwijnen van het traditionele DRS, dat plaatsmaakt voor een handmatige elektrische boost, de zogenaamde 'Manual Override Mode', zorgt voor nieuwe inhaalstrategieën. "Dus ik denk dat je, vooral aan het begin van het seizoen, interessante scenario’s tussen coureurs kunt zien, waarbij sommigen tactischer te werk gaan en hun batterij sparen, terwijl anderen gewoon proberen een goede positie op de baan te bemachtigen. Dat kan een interessante tactische strijd opleveren. Eerlijk gezegd heb ik ook geen idee hoe het gaat aflopen, maar ik denk dat het hoe dan ook vermakelijk zal zijn," legt Piastri uit.

Persoonlijke groei

Deze tactische verschuivingen vinden plaats tegen de achtergrond van een seizoen waarin McLaren, na het succesvolle 2025 waarin het team beide wereldtitels wist te pakken en Piastri als derde eindigde, opnieuw probeert de dominante factor te zijn in een nieuw tijdperk. Piastri blikt ook terug op zijn persoonlijke groei in 2025, waarbij hij zich "volwassener" en "verantwoordelijker" voelt na een jaar waarin hij lange tijd aan de leiding ging in het kampioenschap.

