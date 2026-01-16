Helmut Marko, voormalig adviseur van Red Bull Racing, heeft begin 2026 een sombere voorspelling gedaan voor de kansen van Max Verstappen in het aankomende Formule 1-seizoen. Volgens Marko zal een coureur met een Mercedes-motor de titel in 2026 uit het vuur slepen, en dat is slecht nieuws voor de viervoudig wereldkampioen.

De sport staat voor een grote technische revisie in 2026, en Marko verwacht dat dit de competitieve verhoudingen volledig op zijn kop zal zetten. De Oostenrijker is ervan overtuigd dat de nieuwe reglementen, vanwege de technische complexiteit enorme verschillen qua performance tussen de fabrikanten zal opleveren, en dat dit met name in het voordeel van Mercedes zal zijn als het aankomt op de krachtbron.

Marko's zorgen over de motorontwikkeling

Marko vreest daarom dat de performancehiërarchie in 2026 volledig door de motor bepaald zal worden, net zoals bij de start van het hybride tijdperk in 2014. "Ik hoop dat er niet zulke verschillen zullen zijn als in 2014, toen Mercedes iedereen ver achterliet met een enorme voorsprong", vertelt hij tegenover ORF. "Maar als je hoort wat er speelt, lijkt Mercedes het verst te zijn met de motorontwikkeling." Hij vervolgt: "Ik vrees dat het een coureur met een Mercedes-motor zal zijn."

De nieuwe technische reglementen brengen een bijna 50/50-verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektrisch vermogen met zich mee, waardoor de batterij cruciaal zal worden. "Je moet onthouden dat we de verbrandingsmotor, de batterij en dan de software voor feedback hebben", legt Marko uit. "Dat zijn al factoren, samen met de koolstofvrije brandstof. Dan is er ook nog het chassis met de flexibele vleugels, en al deze andere dingen, en vooral de batterijprestaties zullen cruciaal zijn. Er komen zoveel dingen samen dat ik vrees dat er soms seconden tussen zullen zitten."

Kanshebbers en de rol van Verstappen

Hoewel Marko geen naam noemt, lijkt Lando Norris een kanshebber te zijn, omdat Williams naar verluidt grote stappen voorwaarts zet. Ook George Russell zou een coureur kunnen zijn die nu moet waarmaken dat hij tot de absolute wereldtop behoort. "En natuurlijk is George Russell iemand die, als hij echt tot de besten ter wereld wil behoren, nu moet waarmaken en voor het wereldkampioenschap moet rijden", klinkt het.

Voor Max Verstappen betekent Marko's voorspelling een koude douche, na de onthulling van de nieuwe RB22. Alhoewel Verstappen trouw blijft aan Red Bull en zijn contract tot 2028 wil dienen, zal hij zijn toekomst wellicht heroverwegen als het team halverwege 2026 niet vooraan meedoet. Marko erkent in ieder geval dat het een enorm risico is voor Red Bull om een eigen motor te bouwen, en hoewel het project op schema ligt, is de kans groot dat ze niet mee kunnen doen om de knikkers.

