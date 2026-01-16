Verstappen blij met nieuwe livery: "Ik heb hier lange tijd om gevraagd" l GPFans News
Eindelijk weten we in welke kleuren Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar, gaan uitkomen tijdens het F1-seizoen van 2026. Red Bull Racing en Ford onthulden de kleurstelling bij een presentatie in Detroit. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
