Red Bull Racing verwacht een groot voordeel te hebben in het nieuwe Formule 1-tijdperk van 2026, vanwege de unieke kwaliteiten van Max Verstappen. Volgens technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Ford Powertrains is het vermogen van Verstappen om complexe informatie te verwerken terwijl hij rijdt, van wereldklasse. Dit zal van groot belang zijn, omdat de nieuwe reglementen een veel grotere rol zullen spelen bij energiemanagement en de strategische keuzes van de coureur zelf.

De Formule 1 staat in 2026 een complete reset te wachten, met ingrijpende veranderingen aan zowel het chassis als de motor. Voor Red Bull vormt dit een extra uitdaging: de ontwikkeling van een eigen motor, in samenwerking met Ford. Volgens technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Ford Powertrains zal de echte waarde van Max Verstappen pas écht naar voren komen met de nieuwe regelgeving, wanneer hij op het circuit is. Verstappen heeft al input mogen geven via de simulator, maar volgens Hodgkinson zal het vermogen van Verstappen om dingen te doorgronden terwijl hij meer dan 320 km/u rijdt, een groot voordeel zijn.

Wereldklasse

"Ik denk dat er eigenlijk nogal wat meer te doen zal zijn voor de coureur", aldus Hodgkinson tegenover de aanwezige media tijdens de lancering van de nieuwe Red Bull-livery in Detroit. "Er zullen heel wat keuzes moeten worden gemaakt en strategieën moeten worden toegepast. Ik denk we daarin een voordeel kunnen hebben met Max, want zijn vermogen om dingen te verwerken, terwijl hij 200 mijl per uur (ruim 320 km/u) rijdt, is volgens mij absoluut van wereldklasse. Ik ben dus benieuwd wat hij daarmee kan doen", voegt de Brit toe.

Nieuwe reglementen 2026

De nieuwe reglementen voor 2026 leggen een grote nadruk op de balans tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem, waarbij het vermogen bijna 50/50 verdeeld zal zijn. Dit betekent dat er veel meer strategische beslissingen genomen moeten worden door de coureurs, over hoe en wanneer ze energie gebruiken en herstellen. Hodgkinson ziet in Verstappen de ideale coureur om deze complexe systemen sneller dan de concurrentie door te kunnen gronden. Zo kan Verstappen volgens de Brit bijvoorbeeld "zeer intelligente vragen" stellen over de meer dan 20.000 componenten van de nieuwe motor, wat van groot belang is bij de ontwikkeling van een nieuw project. Coureurs met deze "cognitieve bandbreedte" zullen volgens Hodgkinson het verschil maken.

