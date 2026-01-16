Red Bull verwacht voordeel in 2026 dankzij Verstappen: "Dat vermogen bij hem is van wereldklasse"
Red Bull verwacht voordeel in 2026 dankzij Verstappen: "Dat vermogen bij hem is van wereldklasse"
Red Bull Racing verwacht een groot voordeel te hebben in het nieuwe Formule 1-tijdperk van 2026, vanwege de unieke kwaliteiten van Max Verstappen. Volgens technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Ford Powertrains is het vermogen van Verstappen om complexe informatie te verwerken terwijl hij rijdt, van wereldklasse. Dit zal van groot belang zijn, omdat de nieuwe reglementen een veel grotere rol zullen spelen bij energiemanagement en de strategische keuzes van de coureur zelf.
De Formule 1 staat in 2026 een complete reset te wachten, met ingrijpende veranderingen aan zowel het chassis als de motor. Voor Red Bull vormt dit een extra uitdaging: de ontwikkeling van een eigen motor, in samenwerking met Ford. Volgens technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Ford Powertrains zal de echte waarde van Max Verstappen pas écht naar voren komen met de nieuwe regelgeving, wanneer hij op het circuit is. Verstappen heeft al input mogen geven via de simulator, maar volgens Hodgkinson zal het vermogen van Verstappen om dingen te doorgronden terwijl hij meer dan 320 km/u rijdt, een groot voordeel zijn.
Wereldklasse
"Ik denk dat er eigenlijk nogal wat meer te doen zal zijn voor de coureur", aldus Hodgkinson tegenover de aanwezige media tijdens de lancering van de nieuwe Red Bull-livery in Detroit. "Er zullen heel wat keuzes moeten worden gemaakt en strategieën moeten worden toegepast. Ik denk we daarin een voordeel kunnen hebben met Max, want zijn vermogen om dingen te verwerken, terwijl hij 200 mijl per uur (ruim 320 km/u) rijdt, is volgens mij absoluut van wereldklasse. Ik ben dus benieuwd wat hij daarmee kan doen", voegt de Brit toe.
Nieuwe reglementen 2026
De nieuwe reglementen voor 2026 leggen een grote nadruk op de balans tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem, waarbij het vermogen bijna 50/50 verdeeld zal zijn. Dit betekent dat er veel meer strategische beslissingen genomen moeten worden door de coureurs, over hoe en wanneer ze energie gebruiken en herstellen. Hodgkinson ziet in Verstappen de ideale coureur om deze complexe systemen sneller dan de concurrentie door te kunnen gronden. Zo kan Verstappen volgens de Brit bijvoorbeeld "zeer intelligente vragen" stellen over de meer dan 20.000 componenten van de nieuwe motor, wat van groot belang is bij de ontwikkeling van een nieuw project. Coureurs met deze "cognitieve bandbreedte" zullen volgens Hodgkinson het verschil maken.
Gerelateerd
Net binnen
Marko schat kansen Verstappen somber in: "Vrees dat het een coureur met Mercedes-motor wordt"
- 7 minuten geleden
Verstappen blij met nieuwe livery: "Ik heb hier lange tijd om gevraagd" l GPFans News
- 21 minuten geleden
Williams maakt raceprogramma bekend voor reservecoureur Browning in 2026
- 54 minuten geleden
Red Bull versterkt 'Team Verstappen' na eerder vertrokken sleutelpersonen
- 1 uur geleden
Red Bull bespreekt legaliteit eigen power unit en Mercedes-motor: "Ik heb er vertrouwen in"
- 1 uur geleden
Verstappen verwacht prominente race over te moeten slaan: 'Tenzij daar iets in verandert'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december