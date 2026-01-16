Red Bull Racing heeft vannacht het doek van de auto voor het aankomende Formule 1-seizoen getrokken, en daarmee de tongen op social media losgemaakt. De nieuwe kleurstelling van het Oostenrijkse team wordt goed ontvangen.

Red Bull Racing lanceerde afgelopen nacht live vanuit Detroit de kleurstelling voor de RB22, de auto waarmee Max Verstappen en Isack Hadjar aankomend seizoen ten strijde trekken in de Formule 1. De Oostenrijkse grootmacht heeft de afgelopen jaren vrijwel niets aan de livery veranderd, waardoor de verwachtingen onder fans niet per se hooggespannen waren. Maar de renstal heeft verrast. Het tekenende matblauw van de afgelopen jaren is van de hand gedaan en in plaats daarvan is er voor een glanzende, lichtere variant van de kleur gekozen. Daarnaast zijn er patronen in het blauw verwerkt. Red Bull Racing is gegaan voor een retrolook en dat wordt - op een enkeling na - goed ontvangen door de fans.

I mean the gloss is back but it's still the same design 😅 — Ignition Australia (@Ignition_AU) January 16, 2026

Perfection 🤩 — Oracle Red Bull Sim Racing (@redbullsimrace) January 16, 2026

A beauty... the number 3 reminds me of the year 2000 when Schumacher won the championship with Ferrari... maybe it a sign 😉 good luck for 2026 — Gary Nere (@GaryNere) January 16, 2026

THIS IS SO GOOOOD, PERFECTION 🥹 — Runstarr (@RunstarrVAL) January 16, 2026

Y'all actually cooked this year 🔥 — JP Valdes (@jpvaldes) January 16, 2026

It's the same livery, just glossy — Automobili Eleganza (@autoeleganza) January 16, 2026

A true champions car 💪 — Patrick Schadler (@pschadi) January 16, 2026

