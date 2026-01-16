close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen en Red Bull laten social media ontploffen met lancering: "Eindelijk!"

Jan Bolscher
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing heeft vannacht het doek van de auto voor het aankomende Formule 1-seizoen getrokken, en daarmee de tongen op social media losgemaakt. De nieuwe kleurstelling van het Oostenrijkse team wordt goed ontvangen.

Red Bull Racing lanceerde afgelopen nacht live vanuit Detroit de kleurstelling voor de RB22, de auto waarmee Max Verstappen en Isack Hadjar aankomend seizoen ten strijde trekken in de Formule 1. De Oostenrijkse grootmacht heeft de afgelopen jaren vrijwel niets aan de livery veranderd, waardoor de verwachtingen onder fans niet per se hooggespannen waren. Maar de renstal heeft verrast. Het tekenende matblauw van de afgelopen jaren is van de hand gedaan en in plaats daarvan is er voor een glanzende, lichtere variant van de kleur gekozen. Daarnaast zijn er patronen in het blauw verwerkt. Red Bull Racing is gegaan voor een retrolook en dat wordt - op een enkeling na - goed ontvangen door de fans.

